債券ETF新規 外資：三壽險RBC影響大

2019-11-07 10:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



金管會調整債券ETF資本適足率（RBC）規範，將以成熟市場和新興市場分類，重新計算壽險業投資債券ETF的風險資本；摩根大通最新報告預估，新規定對於中壽、台壽、富壽將有較大影響，但各壽險的RBC減幅均少於3個百分點，可望不衝擊台灣ETF市場發展。

據公告，金管會規劃壽險業投資債券ETF，必須計提6.1%的外匯風險資本，另外按照成分證券為成熟市場或新興市場，應分別計提6.33%、8.35%的風險資本。

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摩根大通表示，金管會最新宣布，2020年壽險業投資債券ETF應以市場分類來計提風險資本，由於台灣五大壽險中壽、台壽、富壽、國壽和新壽，是債券ETF的最大參與者，預料五家壽險RBC的影響程度較高，但在各壽險持有債券ETF比重仍偏低，以及多數ETF投資成熟市場，整體影響可望在控制範圍。

據外資預估，目前各大壽險投資債券ETF相對其部位比重，以富壽將近4.5%最多，次為中壽和台壽均3%左右，新壽約2%，國壽在1.5%-2%。

若債券ETF同時採用新的外匯和市場風險資本，則外資估算以中壽RBC的影響幅度在2.5個到3個百分點較多，其次是台壽和富壽約2.5個百分點，國壽在1-1.5個百分點，新壽1個百分點。而且五大壽險扣減後，RBC終值仍全在200%以上。

至於整體債券ETF的RBC增減，預期將拉升13%。摩根大通認為，此幅度並不影響台灣ETF市場發展。

外資法人指出，現階段對壽險業影響最大的規定，仍是所有ETF必須落實受益人分散，以及更長線因應IFRS 17的增資壓力；而在外資全體評估中，認為富壽和中壽是台灣壽險業中，體質相對健全更能應對新規定的影響。