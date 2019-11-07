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陸版誠品「被關門」…官方稱整頓違建 其實原因不單純

2020年股市投資講座 合庫證券邀杜金龍、孫慶龍等開講

2019-11-07 10:03經濟日報 記者陳美君／即時報導

合庫證券成立八周年慶，為感謝廣大客戶長久以來的支持與愛護，特別邀請杜金龍、孫慶龍、孫明德、黃豐凱等知名專家，將於2019年11月21日、11月28日及12月18日分別在台中、高雄、台北舉辦講座來分享投資經驗，並協助客戶掌握2020總體經濟、產業景氣展望與台股新趨勢。

凡於過去兩年曾在合庫證券下單之客戶以及於合庫證券開立證券帳戶之合庫銀行存款戶，均為本次受邀貴賓，現場除有投資大師精闢的演說外，貴賓可獲得禮券或iPad Air的抽獎機會。

合庫證券向來都用同理心與客戶真誠互動，貫徹以客為尊的關鍵與顧客感同身受，因此，特別榮獲金管會「107 年度公平待客原則」證券商評比前六名之殊榮。

目前設立 13 家分公司據點，挾以擁270家分行為全國最多之合庫銀行資源，隨時提供投資人最綿密的服務網路；業務包括複委託、兼營投顧、兼營期貨

自營及國際證券業務等，並建置及優化電子交易平台，經紀業務電子下單自占率已達 85%。

該公司近期推出「買股找合庫 理財倍加富」活動，規劃全新戶三重好禮送優惠活動，即日起至12月至合庫證券開戶者，除 4.5%融資優惠利率外，另有開戶禮、交易禮、加碼禮等好禮相送，月月抽最新ipad Air。

合庫證券歡迎合庫金控集團舊雨新知、股市老手新手一起加入2020年「選股不選市」的理財行列，講座免費入場，意者儘速報名，報名專線(02)2752-5050 或線上報名，網址： http://luckydraw.tcfhcsec.com.tw/WebSites/Master2019/index.aspx

合庫金台股周年慶

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