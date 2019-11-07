2020年股市投資講座 合庫證券邀杜金龍、孫慶龍等開講

2019-11-07 10:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



合庫證券成立八周年慶，為感謝廣大客戶長久以來的支持與愛護，特別邀請杜金龍、孫慶龍、孫明德、黃豐凱等知名專家，將於2019年11月21日、11月28日及12月18日分別在台中、高雄、台北舉辦講座來分享投資經驗，並協助客戶掌握2020總體經濟、產業景氣展望與台股新趨勢。

凡於過去兩年曾在合庫證券下單之客戶以及於合庫證券開立證券帳戶之合庫銀行存款戶，均為本次受邀貴賓，現場除有投資大師精闢的演說外，貴賓可獲得禮券或iPad Air的抽獎機會。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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目前設立 13 家分公司據點，挾以擁270家分行為全國最多之合庫銀行資源，隨時提供投資人最綿密的服務網路；業務包括複委託、兼營投顧、兼營期貨

自營及國際證券業務等，並建置及優化電子交易平台，經紀業務電子下單自占率已達 85%。

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