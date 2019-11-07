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元大證推逐筆交易 月月抽Gogoro S2

2019-11-07 09:43經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

「逐筆交易」上路在即，台股市場將在2020年3月全面實施逐筆交易新制，為鼓勵投資人提前適應新制，元大證券今年特別於投資先生App上建置逐筆交易擬真平台，讓投資人先行練習，並推出「逐筆交易練兵最終回 - 新朋友送300元禮券及月月抽Gogoro S2」活動，讓投資人可以在交易日盤後14時30分至17時，搶先體驗逐筆交易「隨到隨撮、立即成交」的速度感及多元委託方式。

元大證券今年初於獨家自製選股下單軟體「投資先生App」建置「逐筆交易擬真平台」，滿足投資人能同時看盤下單以及模擬練習逐筆交易的需求，無須反覆切換平台，自4月推行以來，投資人反應熱烈，擬真平台使用人次目前已逾15萬，且仍持續上升中。

元大證券表示，擬真平台使用虛擬資金交易，不會真的產生交易損益，因此，投資人可以安心下單，經由多次的練習體驗隨到隨撮、立即成交的速度感，以及多元的委託方式、瞬間價格穩定措施等。

即日起至2020年3月20日止，每日於投資先生App及逐筆交易擬真平台成交者，可享有每月抽Gogoro S2的機會。此外，還有新朋友限時加碼送，2019年12月31日止，凡首次於投資先生App成交，或首次在元大擬真平台成交3筆新式委託者，最高可獲得全家便利商店禮券300元。

元大全家便利商店禮券

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