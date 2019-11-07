元大證推逐筆交易 月月抽Gogoro S2

2019-11-07 09:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



「逐筆交易」上路在即，台股市場將在2020年3月全面實施逐筆交易新制，為鼓勵投資人提前適應新制，元大證券今年特別於投資先生App上建置逐筆交易擬真平台，讓投資人先行練習，並推出「逐筆交易練兵最終回 - 新朋友送300元禮券及月月抽Gogoro S2」活動，讓投資人可以在交易日盤後14時30分至17時，搶先體驗逐筆交易「隨到隨撮、立即成交」的速度感及多元委託方式。

元大證券今年初於獨家自製選股下單軟體「投資先生App」建置「逐筆交易擬真平台」，滿足投資人能同時看盤下單以及模擬練習逐筆交易的需求，無須反覆切換平台，自4月推行以來，投資人反應熱烈，擬真平台使用人次目前已逾15萬，且仍持續上升中。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

元大證券表示，擬真平台使用虛擬資金交易，不會真的產生交易損益，因此，投資人可以安心下單，經由多次的練習體驗隨到隨撮、立即成交的速度感，以及多元的委託方式、瞬間價格穩定措施等。

即日起至2020年3月20日止，每日於投資先生App及逐筆交易擬真平台成交者，可享有每月抽Gogoro S2的機會。此外，還有新朋友限時加碼送，2019年12月31日止，凡首次於投資先生App成交，或首次在元大擬真平台成交3筆新式委託者，最高可獲得全家便利商店禮券300元。