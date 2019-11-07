壽險業狂買沃旭綠債 部分銀行對離岸風電發展仍有隱憂

2019-11-07 09:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



沃旭能源首度在台發行新台幣計價綠色債券，較長的15年期債券獲壽險業者熱烈搶購，甚至有業者主動要求承銷行能否「再多發一點」、「如果利率能再拉高，年期再長也沒關係」，凸顯國內壽險業資金去化無路的困境。

沃旭本次發綠債，利率最高1.5%，相較於聯貸利率1.7%更省息，也因此，沃旭接下來還有持續發行綠債、取代銀行專案融資的籌資計畫。

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沃旭本次發綠債，不只發行企業沃旭對利率感到滿意，買盤也踴躍認購。

券商主管分析，國內資金充沛，但公債利率谷底盤旋，海外投資又有匯損陰霾，壽險資金不斷尋求絕對報酬較高的投資標的，對於沃旭這樣具有母公司保證、信評水準不錯，利率又略高於市場水準的企業債券展現濃厚的投資興趣。

銀行主管指出，台灣30年公債標售利率僅1%，沃旭15年期的綠債就有1.5%，壽險業當然買得不亦樂乎。

不過，也有銀行主管表示，離岸風電前景不明，加上沃旭為首次來台發債，內部對於沃旭聯貸與綠債投資看法較為審慎，「當然他們有丹麥母公司保證、信評也不錯，但離岸風電產業太新了，又有太陽能的前車之鑑，要觀察一陣子，才會考慮投資。」

另一家銀行主管指出，和市場上同信評等級的公司債相比，沃旭綠債利率略高一些，金融業的投資意願也較高，但仍有兩項疑慮，一是明年適逢總統大選變數，政府對離岸風電的政策是否可能急轉彎；二是券商買進沃旭綠債後，在次級市場上的流動性問題。