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投資美國公債、美元公司債ETF基金 追求攻守雙效能

2019-11-07 09:02經濟日報 記者王皓正／即時報導

智利取消11月中APEC峰會，美中協議會期暫按兵不動，估計低利率將維持到2020年初，評估利率彈性空間有限。

富蘭克林華美投信表示，市場歷經前波震盪後，建議投資人趁現階段增持較具評價面優勢的美國政府公債及投資等級美元公司債，運用有攻有守的投資策略，參與債券市場的長線投資契機。

全球吹降息風，投資人想找交易門檻更低、買賣更簡單的商品？為了提供投資人多元資產配置與交易便利的投資方式，富蘭克林華美投信將於11月25日起推出「富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金」旗下兩檔子基金分別是「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」。

皆以新台幣計價，短天期債為資金停泊優選、長天期公司債作為資產配置核心，搭配指數化投資，有助提高理財效率，惟各子基金自成立日起至上櫃日前（不含當日），經理公司不接受各子基金受益權單位之申購及買回，但未來上櫃後交易將更方便，將可洽已開戶之券商於櫃檯買賣中心直接買賣，提供更靈活又簡單的交易方式。

富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃鈺民表示，全球ETF規模逐年增加，統計至去年底達4.7兆美元、美國占比約七成，包含一般企業、公用事業、金融機構等債券發行量遞增，擴大可投資債券資產範疇。

因應市場震盪頻繁、資金尋求避風港，美國不僅為全球規模、流動性最佳的債市，更是主要成熟國家中殖利率最高的市場，抬升美國公債的投資避險需求，更幫助強化資產配置的防禦性。

若投資人希望積極參與債市，亦可透過投資ETF相關基金介入投資級美元公司債市，有不少指數組成以美國大型公司債為主，如「彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數」，包括美國通訊龍頭產業公司債、銀行公司債等，基本面均長期看好。

惟因「10至25年期投資級美元公司債ETF基金」投資標的指數成分證券，可能涉及新興市場債券，加上相關國家政治、經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，或匯率波動度有所變化，仍須留意資產價值可能的影響性。

黃鈺民表示，透過債券ETF基金直接參與投資級債券市場，運用指數化投資，提高理財效率。未來上櫃後申購交易更可掌握價格清楚、買賣自由、申購門檻低、成本較低等四大投資特色，免除自選債券投資組合之憂，適合納入資產配置的核心選擇。

公司債債券ETF

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