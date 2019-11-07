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聯合報社論／吳敦義聽不懂趙少康的弦外之音？

不怕變時力第二 呱吉組黨竟是為了救白髮？

新興國家普遍積極降息 公債投資機會仍可期待

2019-11-07 08:13經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

富蘭克林證券投顧表示，儘管美中貿易協商再起雜音，但可望有初步的和解機會，只是貿易衝突對實質經濟的影響已經出現，國際貨幣基金預估今年全球經濟成長率3%可能為2009年金融海嘯後最差的表現，新興國家普遍有積極的降息政策因應，當地公債的投資機會仍可期待。

在這之中，看好政府有積極作多或提出振興政策的印度、印尼和巴西等公債，以及具備有投資級信評和高殖利率機會的墨西哥公債，雖然央行降息易形成匯價壓力，但可藉由搭配匯率避險的操作，爭取於公債債息收益和資本利得機會。

此外，具備美元計價投資級債特色的伊斯蘭債券，與其他主要的債券類別相關性低，若納入投資組合，可平衡國際性環境變動時所受干擾。

公債降息債券

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