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12強／張奕人生首次投7局 委國教頭：脫帽致敬

合庫團協續約 總座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03聯合報 記者沈婉玉／即時報導

合作金庫商業銀行與企業工會續簽團體協約，延續勞資和諧關係。工會理事長陳金渠肯定董事長雷仲達，努力推業務也照顧員工，是首次主動幫員工加薪的董事長，若今年合庫獲利表現好，「希望可以再加薪」。雷仲達也從善如流表示，明年朝加薪的方向努力，估算調薪幅度上看5%。

合庫銀行於94年4月4日辦理民營化，94年4月1日即與工會簽訂第一次團體協約，為當時唯一民營化前完成簽訂團體協約的銀行，昨天為第5次續約。

此次簽約典禮邀請立法院副院長蔡其昌、財政部長蘇建榮、勞動部長許銘春、勞動部勞動關係司長王厚偉、台北市勞動副局長徐玉雪，及全國金融業工會聯合總會理事長鄭木欽等貴賓出席，展現勞資雙方對團協續約的慎重。

蔡其昌致詞時表示，勞工不要把資方當敵人，要當成偶爾調皮不乖的朋友，有需要可適時出手「教」，但不能出手打到重傷，不然就是損失。勞資一體如同光與影的關係，勞方倒了，資方也會倒，相對資方倒了，勞方也玩不出什麼把戲，雙方要思考如何共生。

「權利不會從天上掉下來，」蔡其昌指出，今天的成果是歷任工會幹部努力的結果。合庫是勞資和諧雙贏的典範，值得全台銀行業借鏡取經。

財政部長蘇建榮表示，勞資雙方應攜手並進，希望勞資持續合作，讓合庫更好、更出色，雷仲達上任後不僅連續兩年加薪，加碼生育補助，明年員工持股信託也會上路，稱讚合庫是「幸福銀行」。

勞動部長許銘春則指出，合庫團體協約許多福利條件都優於勞基法，例如婚假高達14天，有薪的家庭照顧假，連捐贈骨髓都有假，內容相當進步。

雷仲達表示，勞資和諧合作，企業才能永續發展，本次團協協商都是以維護同仁權益為最大考量，希望同仁也能展現熱誠，為了合庫的永續發展共同努力。

陳金渠表示，此次團協重點在人員調動問題上，若員工對調動不滿，15天內銀行要主動協商，並明訂調動五原則。其他還有配偶及父母親身故喪假，由15天增加到21天等，都是市場最好的條件。

合庫已連續兩年加薪，雷仲達表示，明年也會朝加薪的方向努力。若今年盈餘能達到預算目標，明年調薪幅度可望達4%，加上員工持股信託明年上路及考績晉級調薪，整體加薪幅度近5%。

雷仲達表示，合庫員工結婚不含假日有14天婚假，還有生育補助，未來要加強對較年長員工的照顧，如提高健康檢查費用等。過去建檢補助是按層級，高階主管也通常年紀較大，但現在工作壓力大、環境變化快，要提高高齡同仁的補助。

合作金庫商業銀行6日與企業工會續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上共...
合作金庫商業銀行6日與企業工會續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上共創雙贏。本次團體協約由合庫銀行董事長雷仲達（中）與企業工會理事長陳金渠（右二）共同簽訂，並邀請立法院副院長蔡其昌（左二）、財政部長蘇建榮（左一）、勞動部長許銘春（右一）等貴賓蒞臨出席見證。記者沈婉玉／攝影
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合作金庫商業銀行於6日與企業工會續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上...
合作金庫商業銀行於6日與企業工會續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上共創雙贏。合庫勞資雙方與貴賓合影。記者沈婉玉／攝影
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合庫加薪

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