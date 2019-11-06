前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告
2019-11-06 21:32
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
針對媒體報導前經理人違反從業人員規定一事，群益投信今(6)日發出聲明強調，前基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，公司對經理人違法違規行為零容忍，早已採取從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。
群益投信表示，媒體報導內容並非事實全貌，前基金經理人管理群益創新科技基金期間的績效為+4.8%，同期間大盤下跌-3.9%，且該基金淨值在近期創下歷史新高，並無損及投資人權益之情事。
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