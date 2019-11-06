中信銀行攜手長榮海運 導入Bolero電子商務平台

2019-11-06 20:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）為協助客戶提升國際貿易業務上文件往來的時效性及安全性，今（6）日宣布導入Bolero電子商務平台（簡稱「Bolero」），成為全台第一家導入該平台的銀行。中國信託銀行透過導入Bolero亦可以與其結盟夥伴長榮海運公司（簡稱「長榮海運」）合作，享受長榮海運「雲提單」與「雲快遞」兩項無紙化的電商服務，提供國際貿易客戶更多元的數位服務，有效降低從事國際貿易文件往返所耗費的時間。

中信銀行表示，具備貨物所有權的海運提單（Bill of Lading）在運輸、買賣、支付、銀行融資等國際貿易過程中均需透過紙本傳遞，不僅作業耗時繁瑣，亦常發生紙本文件遺失或是偽造的爭議。中信銀行導入Bolero後，可將紙本海運提單數位化，提單所有權移轉於電子平台上即能完成，其他貿易所需文件如發票、裝貨清單等，亦能在其平台上一併進行傳輸轉移，協助客戶大幅節省成本與時間，讓客戶得以更快速、便利及安全的方式從事國際貿易業務。

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長榮海運表示，為提供高品質的全球運送服務，攜手Bolero合作推出「雲提單」與「雲快遞」兩項無紙化的電商服務。此次，透過與中國信託、Bolero異業合作，相信能增添長榮「雲提單」及「雲快遞」產品的廣度，提供客戶更具效率與生產力的服務。Bolero亦指出，此次中國信託、長榮海運與Bolero秉持共同透過數位轉型創造客戶價值的信念進行合作。未來Bolero將持續提供合作夥伴的客戶享受更安全、快速、智慧化電子提單所有權轉移的平台服務。

中國信託在數位金融領域持續耕耘，與長榮海運及Bolero的合作模式，是數位化策略藍圖中重要的一步，未來將持續與Bolero在國際貿易領域共同推動數位解決方案，提供客戶更多元、更便利的服務體驗。