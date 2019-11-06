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群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35經濟日報 記者張瀞文／台北即時報導

群益投信前基金經理人遭金管會查出涉利用人頭戶，進行不當交易，利用投資人款項拉抬三檔股價套利近1,500萬元，6日遭地檢署搜索並約談。群益投信6日傍晚發表聲明指出，已對前經理人提告。

群益投信發表聲明如下：

一，前基金經理人違反從業人員規定，係屬個人行為，群益對經理人違法違規行為零容忍，故早已採取從嚴懲處予以免職，並同時委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

二，媒體報導內容並非事實之全貌，前基金經理人管理群益創新科技基金期間之績效為4.8%，同期間大盤下跌3.9%，且該基金淨值於近期創下歷史新高，並無損及投資人權益之情事。

三，群益基金採取團隊運作，且所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策流程執行，並符合相關法令規定，故基金經理人之個人行為對群益基金運作不會產生任何影響。

四，群益投信之投資理念一向秉持為投資人創造最大利益為努力目標，未來亦將秉持一貫嚴謹之風險控管機制，為投資人資產作高規格把關。

五，對於任何散布流言損害本公司聲譽者，本公司將追究其法律責任，以正視聽。

群益金管會

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