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前基金經理人遭檢調約談 群益投信: 投資人權益無損

2019-11-06 19:27聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

群益投信黃姓經理人遭控疑利用基金操盤拉抬股價套利，今天被台北地檢署今指揮新北市調查處搜索約談，全案朝違反證券投資信託及顧問法方向偵辦。群益投信今晚發出聲明，強調對經理人違法違規行為零容忍，前基金經理人違反從業人員規定係屬個人行為，早已從嚴懲處予以免職，且委由律師提出告訴追究相關責任，以儆效尤。

群益投信聲明並表示，前基金經理人管理群益創新科技基金期間績效為+4.8%，同期間大盤下跌-3.9%，且該基金淨值於近期創下歷史新高，並無損及投資人權益情事，許多媒體報導內容並非事實全貌。

群益投信指出，該公司基金採取團隊運作，所有投資決策均依照專業判斷與嚴謹投資決策

流程執行，並符合相關法令規定，故基金經理人個人行為對基金運作不會產生任何影響。

群益投信強調，該公司投資理念一向秉持為投資人創造最大利益為努力目標，未來亦將

秉持一貫嚴謹之風險控管機制，為投資人資產作高規格把關。對於任何散布流言損害本公司聲譽者，將追究其法律責任，以正視聽。

群益人權

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