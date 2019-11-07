數位帳戶搶推新台幣高利活儲！年利率1.85%最大氣

數位金融崛起，銀行紛紛推出數位帳戶。根據金管會統計，截至今年9月底，全台數位帳戶開戶數已超過280萬戶；消費者透過網路平台或手機App，可隨時透過數位帳戶在線上進行各式金融理財服務。多家銀行在今年底前都推出數位帳戶高利活儲專案；其中王道銀行「超大氣」，提供新、舊客戶新台幣活儲年利率最高都達1.85%，比定存利率還高。

圖／王道銀行 提供 分享 facebook

目前各銀行數位帳戶新台幣活儲年利率從0.2%至1.2%不等。王道銀行表示，即日起該行推出的新台幣高利活儲專案，不僅利率較一般銀行定存優惠，還保有資金調度彈性；消費者只要在今年底前在王道銀行開戶，即可獲得新台幣20萬元內、6個月活儲年利率高達1.85%優惠。

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王道銀行表示，消費者在線上即可輕鬆開立王道銀行帳戶，年底前開戶成功即享6個月新台幣20萬元內活儲年利率優惠，存滿可領利息約新台幣1,850元。超過新台幣20萬元存款部分，將以市場平均兩倍的活儲年利率0.3%計算。此外，新戶刷王道銀行簽帳金融卡，除可獲得最高國內不限通路1.3%、國外不限通路1.8%現金回饋之外，在開戶次月底前刷卡消費滿新台幣2,000元，可額外獲得新台幣200元現金回饋。年底前在王道銀行新開立外幣帳戶者，還有不限金額、3個月美元優利活存年利率2%優惠。

不只新戶領息很有感，既有客戶也有甜頭。王道銀行此次同步針對既有客戶推出專屬限定活動；王道銀既有客戶在11月29日前，自他行轉入或匯入單筆新台幣3萬元以上新資金，不需額外申請，依個別帳戶存款金額不同；可各獲得特定新台幣20萬元優惠計息區間，在該計息區間可獲得6個月活儲年利率1.85%優惠。

王道銀行自即日起至今年12月31日22時止，還推出1年期年利率1.26%的新台幣優利定存專案，單筆新台幣3,000元即可起存、存款總額無上限。即日起至11月29日22時止，客戶還可選擇6個月期2.2%年利率的美元優利定存專案，最低起存金額1,000美元，存款總額亦無上限。