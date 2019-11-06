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富邦產董事長陳伯燿 率同仁至嘉義愛心捐書

2019-11-06 16:35經濟日報 記者葉憶如／即時報導

今(6)日富邦產險董事長陳伯燿親率嘉南區主管拜訪嘉義內甕國小及晨光智能發展中心捐贈書籍，發揮富邦正向的力量品牌精神，將同仁的愛心隨著書本知識傳達至更多人手中。

富邦產險長期關注偏鄉弱勢孩童教育難題，由富邦慈善基金會愛心志工社富邦產險分社發起募集二手書籍的「傳書愛心」活動，自2017年起每年均獲得全體同仁熱烈響應，今年更募得八千餘本書籍，創下歷年新高。

富邦產險董事長陳伯燿表示，「傳書愛心」活動是由同仁於2017年自主發起，串聯全台各據點將捐贈的書籍彙集至台北總公司及嘉義分公司，今年經過3個多月的募集造冊，共募得八千餘本書籍；考量受贈單位的不同屬性，書籍類型共分為童書、青少年文學、圖文書/兒童繪本、親子教育與心靈勵志五大類，期盼能拋磚引玉，推廣社會閱讀風氣。

今年首波贈書行動至嘉義縣內甕國小與嘉義市晨光智能發展中心，並配合教育機構及社福團體性質挑選合適的讀物。內甕國小的捐贈書籍以童書、青少年文學為主，同時因應教育部數位學習政策，富邦亦捐贈20台平板電腦協助孩童進行線上學習；晨光智能發展中心服務對象以有早期療育需求的孩童居多，因此贈書類型以繪本、童書為主。

富邦愛心志工社於2003年成立，全台共有22個分支社，富邦產險全體同仁皆為富邦愛心志工社社員，與集團基金會共同關懷在地慈善機構。除了物資捐贈外，同仁也透過社群網路的力量，呼朋引伴擔任志工，促進各機構與當地民眾的連結及媒合，進而形成緊密的在地資源發展網絡，讓弱勢及有需要的單位獲得支援與協助。

富邦產險陳伯燿董事長（中）與嘉義市晨光智能發展中心孩童共享讀書樂。 圖／富邦產提...
富邦產險陳伯燿董事長（中）與嘉義市晨光智能發展中心孩童共享讀書樂。 圖／富邦產提供
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