台灣當離岸人民幣中心？顧立雄：不在優先政策內

2019-11-06 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



富邦華一銀想在台發行「寶島債」，希望助台灣發展為離岸人民幣中心，金管會主委顧立雄表示：「離岸人民幣中心現在沒有在我們優先政策範圍內。」 報系資料照／記者胡經周攝影 分享 facebook

富邦華一銀想在台發行「寶島債」，成為首家在大陸註冊的銀行到台發行人民幣債券，希望助台灣發展為離岸人民幣中心。金管會主委顧立雄今表態：「離岸人民幣中心現在沒有在我們優先政策範圍內。」他認為，現行中國銀行台北分行人民幣供給就足夠供應我國人民幣需求。

顧立雄說，離岸人民幣中心現在沒有在他政策思考內，就現有的人民幣所需，現行機制已經足夠運用。人民幣離岸中心概念是涉及到例如「台滬通」、「台深通」，作為人民幣清算中心。但目前台灣的人民幣需求，透過中國銀行在台灣的台北分行就足夠做人民幣調度需要。

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「台滬通」、「台深通」是否有成形的可能？顧立雄也說，目前沒有在規畫範圍內，「至少到現在為止我桌上沒有看到有這樣訊息存在。」

另針對對台26項目中，其中有一項是開放國內金融業可以在台資企業集中地區，發起或參與設立小額貸款公司、融資租賃公司和融資擔保公司等新型金融組織。顧立雄直言：「那對我們一點吸引力都沒有！」

在顧立雄任內是否可能重啟「金銀會」、「金證會」等首長級會議？顧立雄回應：「這不是我們單方面可以說，以任何適當場合、在對等情況下都不排拒。」他說，目前兩岸必要層級的互動都還是有維持著，雙方都有金融監理必要。