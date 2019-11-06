小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋
2019-11-06 15:57
經濟日報 記者楊文琪
／台北即時報導
擁有近180萬用戶的「LINE Pay 一卡通帳戶」，自8月底宣布7-ELEVEN上線後，因7-ELEVEN全台 5,500多家店的加持，交易量持續成長。
為爭取7-ELEVEN主顧客的青睞，多加體驗行動支付的便利性，LINE Pay 一卡通今（6）日再度祭出優惠，自今年11月6至12月3日活動期間，於全台7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費付款，不限金額筆筆享LINE POINTS 10％點數回饋，而從未使用過「LINE Pay 一卡通帳戶」消費的用戶，如首次於7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費，加碼再贈「LINE Pay 一卡通帳戶」儲值金50元！另連結新光銀行帳戶並透過新光銀行帳戶儲值並消費，可額外再享5%現金回饋。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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除此之外，一卡通也攜手銀行，推出「LINE Pay 一卡通帳戶」首次連結指定銀行可獲連結禮，包含中華郵政公司、永豐銀行的DAWHO數位帳戶、土地銀行、聯邦銀行的New New Bank數位帳戶、中國信託的My Way數位存款帳戶，均推出不同的連結禮活動，新光銀行的用戶若完成首次儲值，至新光銀行活動網站登入，還可領取LINE POINTS 100點。
年底將近，7-ELEVEN也同步推出多項新品、優惠活動，年菜預購首波主打「人氣團購、回購率高」的懶人料理與名店鍋物，秋冬鮮食主打麵屋一燈聯名美食、濃郁口感的御選紅燒牛肉麵等新品。此外，更看好近年「冰品甜點化」趨勢，即日起推出六款冬季限定、獨家上市全新冰品，至2020年2月25日前更祭出指定冰品任選兩件九五折三件八八折優惠。想要天天嘗鮮、享優惠、聰明省荷包的民眾可別錯過囉。
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