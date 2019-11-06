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小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

擁有近180萬用戶的「LINE Pay 一卡通帳戶」，自8月底宣布7-ELEVEN上線後，因7-ELEVEN全台 5,500多家店的加持，交易量持續成長。

為爭取7-ELEVEN主顧客的青睞，多加體驗行動支付的便利性，LINE Pay 一卡通今（6）日再度祭出優惠，自今年11月6至12月3日活動期間，於全台7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費付款，不限金額筆筆享LINE POINTS 10％點數回饋，而從未使用過「LINE Pay 一卡通帳戶」消費的用戶，如首次於7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費，加碼再贈「LINE Pay 一卡通帳戶」儲值金50元！另連結新光銀行帳戶並透過新光銀行帳戶儲值並消費，可額外再享5%現金回饋。

除此之外，一卡通也攜手銀行，推出「LINE Pay 一卡通帳戶」首次連結指定銀行可獲連結禮，包含中華郵政公司、永豐銀行的DAWHO數位帳戶、土地銀行、聯邦銀行的New New Bank數位帳戶、中國信託的My Way數位存款帳戶，均推出不同的連結禮活動，新光銀行的用戶若完成首次儲值，至新光銀行活動網站登入，還可領取LINE POINTS 100點。

年底將近，7-ELEVEN也同步推出多項新品、優惠活動，年菜預購首波主打「人氣團購、回購率高」的懶人料理與名店鍋物，秋冬鮮食主打麵屋一燈聯名美食、濃郁口感的御選紅燒牛肉麵等新品。此外，更看好近年「冰品甜點化」趨勢，即日起推出六款冬季限定、獨家上市全新冰品，至2020年2月25日前更祭出指定冰品任選兩件九五折三件八八折優惠。想要天天嘗鮮、享優惠、聰明省荷包的民眾可別錯過囉。

為爭取7-ELEVEN主顧客的青睞，多加體驗行動支付的便利性，LINE Pay ...
為爭取7-ELEVEN主顧客的青睞，多加體驗行動支付的便利性，LINE Pay 一卡通今（6）日再度祭出優惠，自今年11月6至12月3日活動期間，於全台7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費付款，不限金額筆筆享LINE POINTS 10％點數回饋。　圖／一卡通提供
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一卡通LINELINE Pay

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