小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



擁有近180萬用戶的「LINE Pay 一卡通帳戶」，自8月底宣布7-ELEVEN上線後，因7-ELEVEN全台 5,500多家店的加持，交易量持續成長。

為爭取7-ELEVEN主顧客的青睞，多加體驗行動支付的便利性，LINE Pay 一卡通今（6）日再度祭出優惠，自今年11月6至12月3日活動期間，於全台7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費付款，不限金額筆筆享LINE POINTS 10％點數回饋，而從未使用過「LINE Pay 一卡通帳戶」消費的用戶，如首次於7-ELEVEN門市使用「LINE Pay 一卡通帳戶」消費，加碼再贈「LINE Pay 一卡通帳戶」儲值金50元！另連結新光銀行帳戶並透過新光銀行帳戶儲值並消費，可額外再享5%現金回饋。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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除此之外，一卡通也攜手銀行，推出「LINE Pay 一卡通帳戶」首次連結指定銀行可獲連結禮，包含中華郵政公司、永豐銀行的DAWHO數位帳戶、土地銀行、聯邦銀行的New New Bank數位帳戶、中國信託的My Way數位存款帳戶，均推出不同的連結禮活動，新光銀行的用戶若完成首次儲值，至新光銀行活動網站登入，還可領取LINE POINTS 100點。