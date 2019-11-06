顧立雄：人民幣離岸中心不在我的政策思考中

2019-11-06 15:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會主委顧立雄今（6）日下午參加2019台北綠色債券國際研討會，會後受訪說：「發展人民幣離岸中心，並不在我的政策思考範圍內。」他說就目前國人對人民幣的需求，現行機制已經足以運用，因為已有中國銀行在台北分行就夠提供人民幣調度需要。

顧立雄表示，設立人民幣離岸中心的概念是像現在香港、倫敦做的，包括滬港通什麼的涉及「兩地通」，還要做人民幣清算中心，就我國目前對人民幣的需要，中國銀行在台北分行就已足以夠因應人民幣調度需要。

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至於富邦華一銀行作為一個子行，來台發行寶島債，顧立雄說：「那是另外一件事，符合法令規定，我們沒有不歡迎呀，相當歡迎。」

至於中國頻頻祭出吸引台企的政策與惠台26條，顧立雄表示，跟金融機構有關的只有小額融資信貸部份，他說：「這一點根本沒有什麼吸引力。」目前中國大陸也沒有提出什麼台滬通、台港通的需求出來。

至於被問到金銀會、金證會未來是否重啟，首長級官員面談，顧立雄表示，這不是單方面可以決定，金融監理的部份本來就需要相互交流，事務官在必要的層級裡面還是有在溝通，雙方都有金融監理的必要。