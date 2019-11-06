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總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24經濟日報 記者夏淑賢／即時報導

台企銀經理施建安爆緋聞，5日請辭退休即日生效，董事長黃博怡（圖）發給員工公開信穩...
台企銀經理施建安爆緋聞，5日請辭退休即日生效，董事長黃博怡（圖）發給員工公開信穩定軍心。 聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
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台企銀（2834）因為總經理施建安驚爆緋聞，5日請辭退休即日生效，由於施建安是台企銀去年以來體質翻轉、獲利高成長的關鍵人物，今（6）日台企銀股價因總座異動，在金融指數創新高下逆勢下挫，董事長黃博怡今日也發給員工公開信，以穩定軍心、鼓舞士氣。

黃博怡在信中表示，施建安因個人因素引發媒體關注，為免擾及銀行業務的正常運作與發展毅然請辭，「捨私從公之氣度殊值我輩警惕、深思與感佩」，「面對19萬股東託付與逾百萬中小企業的殷切期許」，施建安讓台企銀成為最受信賴中小企專業銀行的「未竟之志」，黃博怡期待台企銀同仁繼續完成。

黃博怡也稱許施建安「一年多來戮力付出，經營績效屢創佳績，深獲投資人肯定，努力與貢獻足為典範」。

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