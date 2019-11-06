親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

銀行員工好幸福！加薪、生育補助、持股信託還有健身房

2019-11-06 14:31經濟日報 記者陳美君／即時報導

為營造勞資和諧的職場環境，合作金庫銀行今（6）日與企業工會五度續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上，共同創造勞資雙贏新局。

合庫銀的員工褔利令人稱羨，這家「幸福企業」，在合庫金兼合庫銀董事長雷仲達上任後持續加碼，連續兩年為員工加薪，2018年平均加薪幅度5.84%，今年加薪幅度為4.53%，明年也規劃實施員工持股信託，由行方每人每月相對提撥1,000元，相當於加薪幅度0.82%。

為配合政府政策改善少子化問題，雷仲達大幅提高員工生育補助，由原先每胎補助一萬元，提高為第一胎6萬元、第二胎8萬元、第三胎以上每胎補助10萬元，另為打造幸福職場鼓勵同仁運動，去年12月19日於總行揭幕啟用多功能文康活動中心，設施包括健身房、專用羽球場及籃球場，並備有多功能舞蹈教室，讓合庫員工可在此盡情揮灑汗水、舒展身心。

合庫金加薪職場

相關新聞

群益金鼎證資產轉換新服務模式 獲准監理沙盒實驗

2019-11-06 14:40

外幣定存 短天期高利率最有利？

2019-11-06 14:36

設定交易 半夜換匯不是夢

2019-11-06 14:36

協助品牌輸出 經長：我服務業拓展實力不容小覷

2019-11-06 14:21

三商壽總座張鎮坤：擬定數位三目標大幅提高新人留存率

2019-11-06 13:35

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

永豐銀發農騰卡 助小農周轉

2019-11-06 00:20

永豐銀攜興大 攻農業金融

2019-11-06 00:20

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

玉山金育才 頒發獎學金

2019-11-06 00:20

1% 30年期債利率新低

2019-11-06 00:19

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

外匯存底 再創新高

2019-11-05 23:49

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay

2019-11-05 14:29

全台3萬台！ATM刷臉提款 AI防詐防窺

2019-11-05 13:35

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

聰明投資 國泰投信：首選美元資產

2019-11-05 12:33

富邦擬真平台 推長達半年抽獎活動

2019-11-05 10:26

富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 國內最多

2019-11-05 10:16

沃旭首度在台灣發綠債 規模上看120億

2019-11-05 09:47
看更多

熱門文章

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

數位存款帳戶開戶數衝破280萬戶 台新銀占逾5成

2019-11-05 22:48

專利申請 半導體奪冠、AI緊追

2019-11-05 23:38

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

中華電搶客 打VTuber牌

2019-11-06 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top