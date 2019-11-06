銀行員工好幸福！加薪、生育補助、持股信託還有健身房
2019-11-06 14:31
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
為營造勞資和諧的職場環境，合作金庫銀行今（6）日與企業工會五度續簽團體協約，以確保勞資雙方能在和諧互信的基礎上，共同創造勞資雙贏新局。
合庫銀的員工褔利令人稱羨，這家「幸福企業」，在合庫金兼合庫銀董事長雷仲達上任後持續加碼，連續兩年為員工加薪，2018年平均加薪幅度5.84%，今年加薪幅度為4.53%，明年也規劃實施員工持股信託，由行方每人每月相對提撥1,000元，相當於加薪幅度0.82%。
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為配合政府政策改善少子化問題，雷仲達大幅提高員工生育補助，由原先每胎補助一萬元，提高為第一胎6萬元、第二胎8萬元、第三胎以上每胎補助10萬元，另為打造幸福職場鼓勵同仁運動，去年12月19日於總行揭幕啟用多功能文康活動中心，設施包括健身房、專用羽球場及籃球場，並備有多功能舞蹈教室，讓合庫員工可在此盡情揮灑汗水、舒展身心。
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