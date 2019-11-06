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三商壽總座張鎮坤：擬定數位三目標大幅提高新人留存率

2019-11-06 13:35經濟日報 記者葉憶如／即時報導

因應金融數位化浪潮，未來保險業務員恐面臨更多挑戰，為了要將三商美邦全體業務員培養成數位時代的全方位專業壽險顧問，三商美邦人壽總經理張鎮坤表示，保險業務員未來面對的挑戰會跟過去很不一樣，三商美邦Agent Pro「業務通」專案，就是為了因應未來發展趨勢，而擬定了三個目標，分別是「銷售智能化」、「專業多元化」及「客戶體驗精緻化」。

他進一步解釋，「銷售智能化」要結合精準行銷、行動服務及約訪E化，提高業務同仁生產力及效率。「專業多元化」則是公司將持續完善業務員「學習藍圖」，整合業務員各職涯階段及專業領域所需知識，搭配實體課程加數位課程，打造全方位專業壽險顧問。

最後一塊「客戶體驗精緻化」，則是公司各部門積極落實公平待客原則，搭配內勤與外勤同仁密切合作，提升客戶體驗。

三商美邦人壽從2018年起推動Agent Pro「業務通」專案，並全新開發上線「業務員行動辦公室App」。其中「業務員行動辦公室App」結合業務管理、行程管理、客戶管理、商機管理及訊息傳遞等各項功能，讓業務員彷彿隨身攜帶一個智能秘書，提高作業效率。其中，「鳳翔日誌」功能除方便業務員規劃行程、做好活動量管理以外，更串聯客戶資料，讓業務員每次約訪前都可以先瀏覽過往客戶拜訪紀錄，做好準備，提升拜訪成交率及客戶滿意度。此外，系統亦可讓新進業務員的主管直接線上輔導、即時回饋，搭配視覺化的績效管理、戰力分析，大幅提高新人留存率。

三商美邦行銷長張財源則強調，保險雖然是無形的金融商品，卻也是最有溫度的商品，因為它總是在客戶最需要的時候發揮價值；而保險的這份溫度、這份價值，還是需要靠業務員去傳達。

因此，該公司積極推動Agent Pro專案，讓業務員不論在組織經營、商品銷售及客戶服務等各個面向，皆能藉助數位科技功能而更形專業，並與該公司一同成為保戶的最強後盾。

三商壽推動Agent Pro「業務通」專案，今年全新開發上線「業務員行動辦公室A...
三商壽推動Agent Pro「業務通」專案，今年全新開發上線「業務員行動辦公室App」，要將三商美邦全體業務同仁都培養成數位時代的全方位專業壽險顧問。 圖／三商壽提供。
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