親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

指馬英九收頂新10億 吳子嘉更一審判賠160萬元

看好亞債後市展望 聯邦2022目標到期亞債基金18日開募

2019-11-06 13:24經濟日報 記者黃力／即時報導

聯邦投信看好亞債高GDP、高殖利率、低波動、低違約率等優勢，與保管銀行凱基銀行聯手發行「聯邦2022年到期新興亞洲債券基金」，並有美元與人民幣兩個級別，預計於11月18~22日公開募集，提供投資人不同選擇。

聯邦2022年到期新興亞洲債券基金余政民強調，在全球負利率債券規模持續擴大下，三年到期的目標到期債券不僅可以鎖利（控制利率風險），且因持有天期短，受利率變化影響低，讓債券價格波動的風險隨著持有年限趨近到期而逐步降低。

另據Bloomberg資料顯示，投資人若持有三年期新興美元亞洲債券，預期每年可獲得3.59%的收益率，若增加投資年期3年為持有6年，則每年預期收益率僅能增加不到0.012%報酬率，此顯示延長投資年限所增加的收益十分有限且增加利率風險，因此三年的投資時間可讓投組效益最大化，並有效率的達到目標收益。

放眼全球，2020年僅亞洲經濟成長率仍維持6%水準（IMF，2019年10月15日報告），且Bloomberg第4季展望調查顯示，專業經理人最看好亞洲債市及股市，調查內容也同時預期新興貨幣、股市及債市的表現都優於已開發市場，並預期亞洲新興市場將有亮眼表現。

余政民指出，「聯邦2022年到期新興亞洲債券基金」除投資標的具有優勢外，還擁有三高特色：一、本基金三年到期，降低利率風險，效率化資金運用，提升資產配置效益；二、高信評：60%以上布局於投資等級債，無CCC級債券，並藉由亞債與其他資產相關性低的高抗震特性，兼顧風險與收益；三、精選好債50檔以上，透過國家和產業的多元配置，達到投資標的分散效果。

余政民表示，股票、債券各有其擁護者，然目標到期債基金相對股票基金波動度較低，也具有固定收息的特性，適合不管是有階段性理財目標抑或是擔心市場波動者的投資人，積極型的投資人亦可納入資產配置中，幫助投資人在詭譎多變的投資市場降低風險，不用擔心進出場點且還可以兼具收益，也能為投資組合的下檔風險提供防護罩，可謂進可攻退可守。

債券凱基銀行債市

相關新聞

三商壽總座張鎮坤：擬定數位三目標大幅提高新人留存率

2019-11-06 13:35

永豐銀發農騰卡 助小農周轉

2019-11-06 00:20

永豐銀攜興大 攻農業金融

2019-11-06 00:20

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

玉山金育才 頒發獎學金

2019-11-06 00:20

1% 30年期債利率新低

2019-11-06 00:19

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

外匯存底 再創新高

2019-11-05 23:49

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay

2019-11-05 14:29

全台3萬台！ATM刷臉提款 AI防詐防窺

2019-11-05 13:35

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

聰明投資 國泰投信：首選美元資產

2019-11-05 12:33

富邦擬真平台 推長達半年抽獎活動

2019-11-05 10:26

富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 國內最多

2019-11-05 10:16

沃旭首度在台灣發綠債 規模上看120億

2019-11-05 09:47

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42
看更多

熱門文章

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

鴻海集團中國進口博覽會參展 秀半導體實力

2019-11-05 14:17

多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay

2019-11-05 14:29

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

基本工資明年調升 勞保局將逕予調高分級表

2019-11-05 14:39

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

明年優惠減少 電動車申請補助案件大增

2019-11-05 14:39

網家先暖身 筆電業績狂增70%

2019-11-05 14:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top