看好亞債後市展望 聯邦2022目標到期亞債基金18日開募

2019-11-06 13:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



聯邦投信看好亞債高GDP、高殖利率、低波動、低違約率等優勢，與保管銀行凱基銀行聯手發行「聯邦2022年到期新興亞洲債券基金」，並有美元與人民幣兩個級別，預計於11月18~22日公開募集，提供投資人不同選擇。

聯邦2022年到期新興亞洲債券基金余政民強調，在全球負利率債券規模持續擴大下，三年到期的目標到期債券不僅可以鎖利（控制利率風險），且因持有天期短，受利率變化影響低，讓債券價格波動的風險隨著持有年限趨近到期而逐步降低。

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另據Bloomberg資料顯示，投資人若持有三年期新興美元亞洲債券，預期每年可獲得3.59%的收益率，若增加投資年期3年為持有6年，則每年預期收益率僅能增加不到0.012%報酬率，此顯示延長投資年限所增加的收益十分有限且增加利率風險，因此三年的投資時間可讓投組效益最大化，並有效率的達到目標收益。

放眼全球，2020年僅亞洲經濟成長率仍維持6%水準（IMF，2019年10月15日報告），且Bloomberg第4季展望調查顯示，專業經理人最看好亞洲債市及股市，調查內容也同時預期新興貨幣、股市及債市的表現都優於已開發市場，並預期亞洲新興市場將有亮眼表現。

余政民指出，「聯邦2022年到期新興亞洲債券基金」除投資標的具有優勢外，還擁有三高特色：一、本基金三年到期，降低利率風險，效率化資金運用，提升資產配置效益；二、高信評：60%以上布局於投資等級債，無CCC級債券，並藉由亞債與其他資產相關性低的高抗震特性，兼顧風險與收益；三、精選好債50檔以上，透過國家和產業的多元配置，達到投資標的分散效果。

余政民表示，股票、債券各有其擁護者，然目標到期債基金相對股票基金波動度較低，也具有固定收息的特性，適合不管是有階段性理財目標抑或是擔心市場波動者的投資人，積極型的投資人亦可納入資產配置中，幫助投資人在詭譎多變的投資市場降低風險，不用擔心進出場點且還可以兼具收益，也能為投資組合的下檔風險提供防護罩，可謂進可攻退可守。