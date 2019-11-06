金融族群偏多操作 可留意個股期布局機會

2019-11-06 12:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



金融股在整理一段時間過後，接棒多頭演出，金融類股指數再創新高，盤中來到1,357點，創1998年5月以來新高，帶動金控雙雄國泰金、富邦金、新光金 、兆豐金及元大金等，漲勢強勁。

電子股引領大盤持續創下29年來新高，在短線漲幅過大、電子股權值股休兵之下，資金轉向進入金融股，加上題材面有OBU加持、新台幣持續強勢，金融族群接棒演出，漲勢亮眼。

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金管會研擬三階段開放境內企業可在OBU（國際金融業務分行）開立帳戶，不僅有利台商資金大舉遷移返鄉，也對本國銀行有著正向發展。

帶動國泰金今日表現亮眼，盤中漲逾3%，由於先前公告現金增資發行新股，啟動第二次現增；另外，新光金、富邦金、兆豐金、元大金、統一證以及三商壽都有1%至2.5%的漲幅。

且外資近期也開始進入金融股，新光金昨日買超14,228張，國泰金買超7,091張，分居買超第二及第五大個股，也是外資連續兩天轉為買超。

在操作上，國泰證期顧問處經理蔡明翰建議，此族群短線風險不高也沒有疑慮，不過因為金融族群已連續三日上漲，建議分批布局為宜，可篩選近期外資有著墨的個股，在法人買超持續、新台幣續強之下，仍可偏多介入。

國泰期貨分析師吳佩奇指出，看好的投資人也可留意個股期貨的布局機會，由於僅需現股買賣的七分之一資金，且在稅方面也相對划算。

操作上建議擇優布局，拉回偏多、不追高，短線進出為宜，要留意到期日、以及因新台幣升值，對壽險造成的壓力。