追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷
2019-11-06 12:15
聯合報 記者林文義
／台北即時報導
這些年一直都是國內外基金大推的亞洲高收益債，因為投資回報高，收益穩定，一直是投資人熱烈追逐的標的，財信傳媒董事長謝金河提醒，這個追逐高收益的債券，多數以中資企業發行的美元債為標的，未來可能引爆眾多地雷，投資人要開始有戒心。
謝金河說，今年初在香港掛牌的一家民企房地產公司佳源國際控股，因為發行利率8.25%的美元債到期無法給付，股價從16.36港元慘跌至1.4港元，將近一年了，股價一直在低檔盤旋，其實類似佳源，滿手美元債的地產公司很多，像碧桂園，恆大，中國融創手上都有很多美元債。這兩天媒體報導紫光，方正發行的美元債券價格急跌，可以看出中資企業的美元債壓力逐漸浮現。
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謝金河表示，台灣的投資人對紫光的趙偉國印象深刻，2015年趙偉國高調來台，指名要併矽品，入股力成，南茂，但是被投審會擋下，那時紫光股價139.5元人民幣，一付要把台灣的半導體企業全吃下的態勢，但幾年過去了，紫光股價跌到30元人民幣左右。這次紫光發行的美元債2023年到期，息率5.375%，現在價格跌到75.5美分，也就是在面額以下，深究之下才發現紫光背負1500億人民幣的龐大債務。
另一家也是校辦企業的方正科技，這兩年股價從14.71跌到2.27人民幣，息率5.35%的美元債券2022年到期，現在跌到63.2美分，也背負2000億人民幣的大債。紫光和方正集團都是著名的校辦企業，如今都深䧟債務違約的風險。
謝指出，日經亞洲評論指稱，2019年上半年中國不良貸款增加10%，達到2.24兆人民幣，有70家公司爆發危機其中有5家國企。大家喜歡的亞洲高收益債有多少比率投資中資企業高息美元債？問了財訊雙週刊跑缐的記者，告訴他是六成，這個比率有點嚇人。現在手上有亞洲高收益債的投資人最好檢視一下你投資的高收益債券，投資的內容是什麼？
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