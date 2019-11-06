追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ／台北即時報導



這些年一直都是國內外基金大推的亞洲高收益債，因為投資回報高，收益穩定，一直是投資人熱烈追逐的標的，財信傳媒董事長謝金河提醒，這個追逐高收益的債券，多數以中資企業發行的美元債為標的，未來可能引爆眾多地雷，投資人要開始有戒心。

謝金河說，今年初在香港掛牌的一家民企房地產公司佳源國際控股，因為發行利率8.25%的美元債到期無法給付，股價從16.36港元慘跌至1.4港元，將近一年了，股價一直在低檔盤旋，其實類似佳源，滿手美元債的地產公司很多，像碧桂園，恆大，中國融創手上都有很多美元債。這兩天媒體報導紫光，方正發行的美元債券價格急跌，可以看出中資企業的美元債壓力逐漸浮現。

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謝金河表示，台灣的投資人對紫光的趙偉國印象深刻，2015年趙偉國高調來台，指名要併矽品，入股力成，南茂，但是被投審會擋下，那時紫光股價139.5元人民幣，一付要把台灣的半導體企業全吃下的態勢，但幾年過去了，紫光股價跌到30元人民幣左右。這次紫光發行的美元債2023年到期，息率5.375%，現在價格跌到75.5美分，也就是在面額以下，深究之下才發現紫光背負1500億人民幣的龐大債務。

另一家也是校辦企業的方正科技，這兩年股價從14.71跌到2.27人民幣，息率5.35%的美元債券2022年到期，現在跌到63.2美分，也背負2000億人民幣的大債。紫光和方正集團都是著名的校辦企業，如今都深䧟債務違約的風險。