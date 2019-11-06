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滙豐中華投信：亞洲債券成為新興市場避風港

2019-11-06 12:06經濟日報 記者黃力／即時報導

今年以來由於全球貿易緊張、地緣政治風險以及經濟成長的不利因素，加劇金融市場波動，觸發各國央行立場偏向寬鬆，標誌著全球低利息環境持續，也帶動投資人對於避險資產的需求。

今年初至9月中，共有450億美元的資金流入新興市場債券基金，相較之下2018年全年資金只有90億美元。滙豐中華投信表示，在利率波幅不斷上升及通膨不明朗的市況下，亞洲債券在收益及多元化方面皆擁有優勢，低至負利率的環境將可進一步提升此資產類別的吸引力。

滙豐投資信託基金-滙豐亞洲高收益債券基金經理人梅立中認為，亞洲在全球新興市場表現較為突出，且大部份的亞洲國家擁有良好的收益調整，能夠發揮避險市場的作用；從殖利率的角度來看，與非亞洲新興市場相比，亞洲債市提供較佳的收益機會，再加上近期國際評級機構標普調升印尼及菲律賓的信貸評級，進而支撐新興市場乃至於整體亞洲債券市場的發展，也為固定收益市場的表現帶來支持。

因此，梅立中建議投資者可考慮利用信貸素質較高的亞洲債券基金，作為新興市場的「避風港」，相信短期內可起到避險及入息的作用。梅立中也認為，全球貨幣寬鬆政策有利於亞洲美元計價債券的信貸利差，特別是今年以來亞洲高收益及投資級別債券之間的差距急升，遠高於美國企業債券的利差差距，顯示亞洲高收益債不乏值得留意的機會。

債券新興市場通膨

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