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108年度證券商ETP交易及造市競賽 富邦證券獲五大獎項

2019-11-06 11:37經濟日報 記者王皓正／即時報導

我國新型態指數型投資金融商品「ETN」（Exchange Traded Note, 指數投資證券），於今年4月底正式掛牌上市後漸獲市場關注。因此，證交所為鼓勵各券商推廣ETN及ETF等指數型商品，以增進投資人投資之意願，共同提升交易成長，特別舉辦「108年度證券商ETP交易及造市競賽」活動。

富邦證券各單位在經過為期5個月努力推廣銷售下，分別榮獲「ETN貢獻獎一、二、三名」、「6月份ETF進步獎第三名」及「臺股ETF造市獎第三名」共計5項獎項的肯定，其中「ETN貢獻獎」更是包辦前三名，足以顯見富邦證券通路團隊的超高動能、也表示富邦證券所推出的ETN產品深受市場青睞。

富邦證券表示，感謝證交所為了推展我國新型態金融商品舉辦此次競賽活動，今年為我國發展ETN的元年，富邦證券在ETN商品設計開發時充分掌握產品特性，且了解市場投資人的需求，同步於上市及上櫃市場推出兩檔ETN『「富邦特選大蘋果報酬指數」及「富邦存股雙十等權重報酬指數」』，且相較於同業，所發行的ETN「發行價格市場最低」、「發行期間最長」，讓投資人能用低門檻的投資金額，即可參與市場熱門投資主題，同時享有無追蹤誤差的投資績效，讓投資人輕鬆投資，一步步實現「普惠金融」的願景。

本次能一舉包辦ETN貢獻獎前三名，顯示出富邦證券經紀業務團隊始終保有高度的學習與服務熱忱，對於新種金融商品的推廣上一向不遺餘力，在ETN正式發行前即進行扎實的內部教育訓練，更舉辦了多場的ETN產品說明講座，讓投資人搶先瞭解ETN商品的特色，第一時間掌握投資契機。

統計至九月底，富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN流通在外張數近37,000張，單檔規模逾1.7億元，市占四成四，富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN流通在外張數超過21,000張，單檔規模1億元，市占兩成八，兩檔富邦ETN市場規模2.8億元，市占總和73.16%。

富邦證券將會秉持專業服務精神，繼續推出極具市場競爭性之ETN商品，也感謝主辦單位對於新型態金融商品的用心推廣，是協助券商及第一線營業同仁的最佳夥伴。

ETN富邦ETF

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