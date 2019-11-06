沃旭發120億元綠債 7年利率0.92%

2019-11-06 10:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ／即時報導



沃旭丹麥（Ørsted A/S）5日正式在台灣發行總額為120億元的綠色優先債券，以挹資於沃旭在台灣的離岸風電計畫。這是台灣第一次由外國企業在台灣發行以新台幣計價的綠色債劵，本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行。

沃旭集團財務長溫荷特（Marianne Wiinholt）說：「我們非常高興能夠完成這次歷史性的交易，為大彰化東南及西南離岸風場融資往前邁出重要一步。我們很榮幸能夠協助促進台灣金融市場在綠色金融方面的發展，這也具體展現沃旭深耕台灣市場的承諾。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）說：「沃旭在台發行綠債，代表我們希望和本地金融機構建立更緊密的連結，並且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場，支持台灣離岸風電產業的長期發展。」

沃旭已正式完成本次兩檔綠色優先無擔保債劵的定價，發行總額為120億元，分別是發行年期於2026年到期的7年期40億元固定利率綠色債劵、以及2034年到期的15年期80億元固定利率綠色債劵，其中，7年債固定利率0.92%，15年債固定利率1.5%。本次兩檔債劵掛牌日為2019年11月19日。