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韓國瑜遭爆料 失業還買總價7200萬元的北市豪宅

沃旭發120億元綠債 7年利率0.92%

2019-11-06 10:20經濟日報 記者陳美君／即時報導

沃旭丹麥（Ørsted A/S）5日正式在台灣發行總額為120億元的綠色優先債券，以挹資於沃旭在台灣的離岸風電計畫。這是台灣第一次由外國企業在台灣發行以新台幣計價的綠色債劵，本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行。

沃旭集團財務長溫荷特（Marianne Wiinholt）說：「我們非常高興能夠完成這次歷史性的交易，為大彰化東南及西南離岸風場融資往前邁出重要一步。我們很榮幸能夠協助促進台灣金融市場在綠色金融方面的發展，這也具體展現沃旭深耕台灣市場的承諾。」

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）說：「沃旭在台發行綠債，代表我們希望和本地金融機構建立更緊密的連結，並且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場，支持台灣離岸風電產業的長期發展。」

沃旭已正式完成本次兩檔綠色優先無擔保債劵的定價，發行總額為120億元，分別是發行年期於2026年到期的7年期40億元固定利率綠色債劵、以及2034年到期的15年期80億元固定利率綠色債劵，其中，7年債固定利率0.92%，15年債固定利率1.5%。本次兩檔債劵掛牌日為2019年11月19日。

離岸風電債券

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