資金外逃壓力緩和 中國人行政策彈性大增
2019-11-06 09:22
經濟日報 記者周克威
／即時報導
中國人民銀行昨（5）日進行人民幣4,000億元中期便利貸（MLF）操作，利率由先前的3.30%降至3.25%，是2016年2月以來首度調降公開市場操作利率，國內大型券商指出，人行此舉可望達到引導市場短期利率下滑的效果，也顯示出中國人行的貨幣政策仍延續一貫寬鬆的立場。
另外，受惠於美國聯準會三度調降基準利率，且歐洲央行重啟購債，外部資金環境轉趨寬鬆，提供人行政策操作的有利空間，此外，美中貿易談判順利，可望在本月稍晚簽署第一階段協議，貿易摩擦緩和，恐慌情緒逐漸消除，已經反映在資金流向上，人民幣匯率由貶轉升，
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昨日境內外匯價雙雙升破7元關口，顯示資金外逃壓力緩和許多。因此，過去最讓人行擔憂的資金壓力，對於貨幣政策形成的限制，已然消除泰半，也意味著後續能夠更加積極進行政策操作，提振中國經濟、穩定成長動能。
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