緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？
2019-11-05 22:52
經濟日報 記者夏淑賢
／台北即時報導
台企銀（2834）今天常董會通過總經理施建安請辭退休案，6日生效，新任總經理接任人選尚待行政院與財政部核定。據悉，台企銀內部期望新任總經理內升優先，以激勵士氣，目前以在任副總職務最資深的張志堅最有機會，台企銀也期待內升較可維持經營團隊的和諧與穩定。不過，台企銀高層表示，還是要看行政院核定結果，預期本月中董事會前應可定案。
由於前一波公股金融機構董、總高層異動，當時包括第一金（2892）旗下一銀、彰銀（2801）以及土銀三家行庫的總經理，都是由台灣金與台銀的副總經理空降升任，結果一銀空降者兩個多月就因故辭職，由原任總經理鄭美玲回鍋，當時金融圈對於連銀行總經理都一股腦兒空降頗多議論。也因此台企銀內部高度期待此次總經理出缺以內升為優先。
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據悉，台企銀董事長黃博怡在主持常董會時，對施建安主動辭任，除了感謝施建安對台企銀的貢獻與努力，也肯定施建安為台企銀團隊帶來很多業務發展的新觀念，幫助台企銀更有市場競爭力。對於施建安因為私領域問題導致請辭，無法做完延任任期，黃博怡也感性表達惋惜之意。
黃博怡並期許未來新任總經理，能秉持同樣的拚搏精神，與既有經營團隊密切合作，引領台企銀持續成長。
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