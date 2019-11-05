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第24號颱風娜克莉形成 未來路徑曝光

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

台企銀（2834）總經理施建安驚爆緋聞案，引發軒然大波，剛好下午台企銀排定常董會，施建安在會中主動要求發言，表示不願因個人事件影響銀行陷入紛擾，所以請辭，在常董會勉予同意後，施建安即不待常董會結束，就退席走人，離開台企銀。

據了解，施建安除了向常董會說明事件概況，強調特定媒體的報導與事實有極大出入外，他不願意因他個人的事情影響到台企銀與整個團隊，所以他決定請辭，常董會勉予接受後，接下來會議繼續開，辭掉常董與總經理的他便主動退席，立馬走人。

施建安去年3月21日到任台企銀總經理，迄今不過短短一年七個多月，卻整個翻轉台企銀，不僅股東權益報酬率（ROE）衝上公股行庫第一高，獲利成長率也同樣超越公股同業，去年台企銀全年稅前盈餘突破91億元，稅後純益76億元，每股稅後純益（EPS）1.19元，均創歷史新高，台企銀全行員工領到有史以來最豐厚的獎金，約當一年年薪領20個月，今年台企銀完成民營化以來第一次最成功的官方引資--國發基金私募增資案，外資持股台企銀比重也衝上公股上市金融股第一高，台企銀並率先公股實施員工持股信託，施建安在任時間雖短，但交出的成績斐然，也為台企銀歷史寫下驚奇的一頁。

台企銀金融股公股行庫

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