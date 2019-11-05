單靠這三張狂銷 外溢保單保費年成長16.55倍

2019-11-05 22:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



搭上國人運動健康養生風潮，外溢保單越賣越好，據金管會5日統計至第3季止，今年新增13張新商品，其中光靠三張運動外溢熱賣商品，就讓新契約保費收入暴增16.55倍。

這三張運動外溢保單，光國泰人壽有2張以運動習慣折減保費或增加保額「健走型」保單，保費收入就高達1.99億元排前二大，南山壽有1張保費收入約6000餘萬元，排第三。

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銀行局副局長張玉煇表示，因應國人運動習慣改變，保險公司力推健走型及健檢型的外溢保單，給予有運動習慣、健康檢查體況良好的保戶，折減保費或增加保額的優惠，對於保戶來說有很大的吸引力。

據金管會最新統計，截至今 (2019) 年第3季，外溢保單初年度保費收入達3億6,862萬元，年增16.55倍。初年度保費收入賣最好的前三大保險公司依序為國泰人壽、南山人壽、新光人壽。

金管會目前已核准及備查八家壽險公司、共23張具外溢保單，截至第3季，新契約銷售件數為 2萬8383件，較去年同期增加841%，初年度保費去年同期2,100萬元、大舉增加1655%。

金管會表示，以運動習慣折減保費或增加保額的外溢保單，從去年前9月的4件，今年前三季已達 12件，新契約件數也從去年的488件，大增到今年的1萬1,650件，帶動初年度保費從988萬元，成長到2億8,885萬元。

而以體況數值折減保費或增加保額的外溢保單，從去年前三季的3件成長到9件，新契約件數也從 2520件擴增到1萬6,732件，初年度保費則從1081萬元，提高到7,975萬元。