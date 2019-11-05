迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



純網銀明年即將上路，國銀備戰紛祭高利定存優惠，也衝高國內數位帳戶用戶數，據金管會今（5）日統計，截至9月底為止，累計國內數位帳戶已攀升至282.5萬戶，今年來增加131.7萬戶，年增87%，若與去年同期108萬戶相較，更跳增1.6倍。業者估今年各銀行的數位存款帳戶，可望衝破300萬戶大關。

數位帳戶每年都倍數成長，從2016年底8萬戶、2017年底就跳增到39.1萬戶，一年暴增4.8倍，2018年底也增加2.8倍攀升到150.8萬戶，而今年底有機會衝破300萬戶，不用親自上銀行排隊、在家就可以上網開銀行戶頭，而且各家銀行紛紛祭出動輒1~2%以上高利存款利率，讓愈來愈多銀行願意開立數位帳戶。

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據金管會統計，目前共有29家銀行開放數位存款帳戶，前五大銀行包括，台新銀共158萬戶、王道銀38.5萬戶、國泰世華銀38萬戶，永豐銀11.7萬戶，華南銀也有7.9萬戶，其中光前三大銀行合計市占率就高達八成。

銀行局表示，目前數位存款帳戶依照身分認證強弱、區分三大類，且適用範圍、交易額度也各異，第一類身分認證的要求最強，需要自然人憑證和視訊，第二類是自行戶頭，多開1個帳戶；第三類則是用他行帳戶、開一個新戶，例如用一銀帳戶、去開華南銀新戶。據金管會統計，截至第3季底，目前以第三類帳戶開戶數110.1萬戶居冠，其次是第一類帳戶91.3萬戶，第二類帳戶81.1萬戶，合計是282.5萬戶，等於今年以來前9個月增加了131.7萬戶，增幅是87.33%。

不過從年增率的角度，第三類從去年底53.9萬戶，暴增1.04倍到110.1萬戶居冠，相較於身份認證最強的第一類帳戶僅成長61%到91.3萬戶，顯示各大銀行主要衝刺第三類帳戶，搶別家銀行客戶或是用自家信用卡戶開存款帳戶這二類。