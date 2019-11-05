親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／七上陳冠宇中繼送2張老K 6:1領先波多黎各

荷蘭力挺台灣，我們卻對中共危機視而不見？

沃旭為蓋離岸風電 在台發行綠債120億元

2019-11-05 21:03經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

沃旭丹麥(Ørsted A/S)今（5）日正式在台灣發行總額為新台幣120億綠色優先債券，以挹資於沃旭在台灣的離岸風電計畫。這是台灣第一次由外國企業在台灣發行以新台幣計價的綠色債劵。本次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行。

沃旭集團財務長溫荷特(Marianne Wiinholt)表示，「我們非常高興能夠完成這次歷史性的交易，為大彰化東南及西南離岸風場融資往前邁出重要一步。我們很榮幸能夠協助促進台灣金融市場在綠色金融方面的發展，這也具體展現沃旭深耕台灣市場的承諾。」

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文(Matthias Bausenwein)表示，「今日沃旭在台發行綠債，代表我們希望和本地金融機構建立更緊密的連結，並且期待以協助創造更活躍的本地綠債市場，支持台灣離岸風電產業的長期發展。」

沃旭已正式完成本次兩檔綠色優先無擔保債劵的定價，發行總額為新台幣120億，分別是發行年期於2026年到期的7 年期40億固定利率綠色債劵、以及2034年到期的15年期80億固定利率綠色債劵。本次兩檔債劵掛牌日為2019年11月19日。

新台幣離岸風電債券

相關新聞

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay

2019-11-05 14:29

全台3萬台！ATM刷臉提款 AI防詐防窺

2019-11-05 13:35

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

聰明投資 國泰投信：首選美元資產

2019-11-05 12:33

富邦擬真平台 推長達半年抽獎活動

2019-11-05 10:26

富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 國內最多

2019-11-05 10:16

沃旭首度在台灣發綠債 規模上看120億

2019-11-05 09:47

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

金融座談巡迴系列／顧立雄：推動FinTech 實現普惠金融

2019-11-05 00:31

金融座談巡迴系列／許璋瑤：培育專才 拚向下扎根

2019-11-05 00:30

金融座談巡迴系列／陳冲：變與不變 純網銀關鍵

2019-11-05 00:30

金融座談巡迴系列／陳昇瑋：政府資訊串聯 應加速

2019-11-05 00:29

金融座談巡迴系列／顧立雄：金融創新 要以穩定為根基

2019-11-05 00:29

中信銀 挺中華棒球隊

2019-11-05 00:28

華銀 獲運動企業認證

2019-11-05 00:28

台銀 設資安應變小組

2019-11-05 00:28

台壽 關注高齡化社會

2019-11-05 00:27

企業OBU開戶 三階段鬆綁

2019-11-05 00:15

台幣強升 攀近一年半高點

2019-11-04 23:57

鬆綁OBU吸台商資金回流 第一階段無需修法

2019-11-04 23:37

富邦旗下6公司 獲運動企業認證

2019-11-04 23:32

街口、LINE Pay互相轉帳再等等 明年立院再審

2019-11-04 23:23

金價看漲 未來六個月預測至1,600美元

2019-11-04 23:21
看更多

熱門文章

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

台積電Logo上的黑點代表什麼？網友「神回覆」笑翻

2019-11-05 15:30

雲端三雄訂單洗牌 廣達勝出

2019-11-04 23:33

5、60歲的人總提在台大的時候...張忠謀：美國未見

2019-11-05 12:12

日圓下探近半年新低 哈日族換匯衝一波

2019-11-05 12:48

張忠謀疾呼：留心AI衝擊帶來失業、貧富差距問題

2019-11-05 00:07

兩類土地交易 恐課贈與稅

2019-11-04 23:29

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

AirPods Pro追單 台系鏈大補

2019-11-04 23:30

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

企業OBU開戶 三階段鬆綁

2019-11-05 00:15

台幣強升 攀近一年半高點

2019-11-04 23:57

街口、LINE Pay互相轉帳再等等 明年立院再審

2019-11-04 23:23

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

UA再下修全年財測 台系鏈：訂單不受影響

2019-11-05 00:53

舊照曝光...宣明智父子檔 孩子王的教育沒規範

2019-11-05 01:10

鋼市拐點 下季將擺脫低迷

2019-11-04 23:36

行政執行破5500億 「最大欠戶」富邦銀一度欠15億

2019-11-05 11:54

全聯強攻電商 三招搶市

2019-11-05 00:18

伺服器代工毛利相對高 兵家必爭

2019-11-04 23:29

台積電的成功，中小企業怎麼複製？從3個點下手！

2019-11-05 10:49

慣老闆怕了！明年起勞工打官司有這個靠山

2019-11-05 12:35

美債殖利率有望止跌反彈 上看1.85%

2019-11-05 10:43

勞退分級表109年修正 影響122萬人

2019-11-05 12:19

基本工資調高 296萬勞工勞保投保薪資直接調高了

2019-11-05 15:08

金價看漲 未來六個月預測至1,600美元

2019-11-04 23:21

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

惡劣！台南某外送平台遭控欠薪倒閉還徵人騙押金

2019-11-05 14:21

非蘋切入無線耳機 做大商機

2019-11-04 23:25

康控能見度 看到明年

2019-11-04 23:25

京城銀今年全年獲利 估可望「逆轉勝」重返成長

2019-11-05 00:16

日系外資調高環球晶評等 目標價上看450元

2019-11-05 11:46

光陽電動重機 米蘭上秀

2019-11-05 00:18

政院科技會報聚焦數位經濟 張忠謀提建言

2019-11-04 23:35

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32

台積電：供貨華為 美未要求停止

2019-11-05 00:20

金融座談巡迴系列／顧立雄：推動FinTech 實現普惠金融

2019-11-05 00:31

世紀鋼轉投資與丹麥商合組公司 攻風機組件市場

2019-11-05 13:02

營利事業漏報所得稅 依形態訂定三種罰則

2019-11-04 23:29

貿協將設台美經貿辦公室

2019-11-05 00:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top