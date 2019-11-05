統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ／即時報導



7-ELEVEN於5日宣布，自6日起與愛金卡公司合作，瞄準未持有信用卡的消費者，於OPEN錢包導入「icash Pay」，憑身分證就可開通電子支付帳戶，綁定中國信託銀行或第一銀行金融帳戶進行交易，預估將吸引無信用卡的學生族、社會新鮮人加入使用行列。

統一超商旗下愛金卡公司今年9月已向金管會申請獲准，成為可兼營電子支付之電子票證公司，推出儲值、支付、轉帳皆可通的icash Pay，在集團資源整合優勢下，將7-ELEVEN 「OPEN錢包」與「icash Pay」串接，更納入具備多元累點、可跨通路使用的OPEN POINT會員點數機制，提供支付與通路點數機制雙重功能的電子錢包，且可快速累點，希望讓消費者從顧客變常客、常客變熟客。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

7-ELEVEN指出，自去年底首開業界先例，推出可累點、點折現的「OPEN錢包」，今年更推動多元支付累點機制，不僅迅速擴大OPEN POINT會員達600萬名，更推升OPEN錢包使用率。

7-ELEVEN的OPEN錢包以可介接支付工具與會員點數系統，繼第一階段綁定信用卡後，於OPEN錢包導入「icash Pay」，只要年滿20歲，憑1張身分證就可開通電子支付帳戶，也可再綁定中國信託銀行或第一銀行金融帳戶進行交易，使用OPEN錢包更可快速累點，點數還可當成現金抵用，OPEN錢包等於將儲值、支付、轉帳、累點等功能連結。