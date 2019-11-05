陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待
2019-11-05 20:12
聯合報 記者戴瑞瑤
／即時報導
兩岸企業家紫金山峰會四日登場，大陸中金公司董事總經理徐朝暉呼籲，鼓勵大陸企業到台灣發行「寶島債」，這樣可確保台灣成為一個重要的人民幣離岸市場。金管會證期局昨表示，國際債市場當然希望越來越發達，只要有利市場發展，都會依照規定來辦理。
金管會證期局副局長蔡麗玲表示，依照現行規定可發行專業版寶島債的有三類：第一，大陸地區境內政策性銀行、國有商銀、國有股份制銀行或其子行；第二，台灣金融機構到大陸地區設置的子行；第三，國內股票上市櫃公司旗下可控制的大陸註冊子公司，且有編上市櫃公司合併報表。寶島債發行申請原則上需要向櫃買中心與央行申請，申請通過後就可掛牌，從同意到掛牌很快速。
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對於陸方鼓勵陸企可來台發行寶島債，蔡麗玲表示，設立國際債市場當然希望這市場越來越發達，只要有利國內市場發展，都會依照規定來辦理。
另傳出富邦華一銀行要來台發行寶島債，蔡麗玲說，富邦華一銀行屬於第二類的台灣金融機構在大陸地區設立的子行，富邦華一銀行有被富邦金編列到最近一期合併報表，當然可來台發行寶島債，但櫃買中心說目前沒有收到申請。
根據證期局統計，截至今年十月底共有八十二檔寶島債，餘額約為五百二十八億人民幣；其中有十七檔是陸銀或子行來台發行，餘額約一百四十三億人民幣。
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