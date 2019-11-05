外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高
2019-11-05 20:10
經濟日報 記者葉憶如
／即時報導
外資熱錢「瘋狗浪」般狂襲，金管會證期局今（5）日公布外資淨匯入資料，10月外資淨匯入約42.82億美元，創下21個月來新高，且連續二月淨匯入，短短二個月外資砸2200億元「狂灌」台北股匯市，已推動新台幣創下16個月波段新高，台股迭創29年新高，
金管會5日公布，10月外資淨匯入約42.82億美元，陸資則匯出120萬美元，以今日收盤價新台幣兌美元30.371元計算，折合新台幣外資單月淨匯入超過1300億元，是繼2018年元月淨匯入51.93億元以來的最高紀錄，亦即創下21個月新高，
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再加上9月淨匯入的29.83億美元，短短二個月就淨匯入高達72.6餘億美元，今年來外資累計已匯入91.02美元，依此速度，若外資買超不縮手，今年有機會創下外資淨匯入五年來最高紀錄。
據金管會公布，截至10月底外資累計淨匯入約2,066.26億美元，較108年9月底累計淨匯入2,023.44億美元，增加約42.82億美元。陸資到今年10月31日止，累積淨匯入約1.880億美元，較減少約0.012億美元。
而今年到10月底止，外資買進上市股票總金額約新台幣6兆5,693億元，賣出上市股票總金額約6兆4,358億元，累計買超上市股票約1,335.07億元。上櫃方面，外資買進總金額約新台幣7,527億元，賣出上櫃股票總金額約7,320億元，累計買超上櫃股票207.16億元。
金管會主委顧立雄日前表示，台股創29年新高、今年漲幅居亞股第二，是因為「台灣是走在對的道路上，基本面好、台股就有支撐，外資還是看好台股。是因為台股殖利率不錯，在現在資金寬鬆的年代，要找到殖利率高得市場不容易，所以吸引資金進來。
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