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10月底外匯存底續創歷史新高 央行：未進場拉尾盤

2019-11-05 19:57經濟日報 記者陳美君／即時報導

中央銀行今（5）日公布，10月底外匯存底為4,724.76億美元，續創歷史新高，月增29.87億美元；央行外匯局局長顏輝煌表示，外匯存底增加主因有二，首先是歐元等貨幣對美元升值，以該等貨幣持有的外匯折成美元後金額增加，其次是外匯存底投資運用收益入帳。

央行公布外匯存底續創歷史新高，顏輝煌說明，主要還是非美貨幣對美元升值所致，「美元指數在10月下跌逾2%，與9月27日相比，歐元升值2.2%，英鎊升值5.3%，澳幣也升值2.4%」，央行外匯存底持有這些貨幣折成美元後，金額增加。

顏輝煌強調，10月外資並無鉅額且集中匯入情況，因為市場也有很多美元需求，包括能源進口的需求、國內進口商、國人投資理財的外匯供給需求，還有包括台積電在內的外資盈餘匯出款，市場力道並非單邊傾斜、而是供需皆有，因此，央行並未進場拉尾盤。

外資10月滾滾匯入，相較於金管會公布的淨匯入金額42.82億美元，央行指出，金管會的金額是以資產面基礎計算，並未計入外資盈餘匯出部分，而10月外資盈餘匯出逾14億美元，因此，央行公布的10月外資淨匯入金額（現金流量基礎），淨匯入金額約28億美元左右。

顏輝煌表示，根據彭博社統計，外資10月買超台股約41億美元，匯入金額幾乎都投入台股，「10月17日台積電配發2元現金股利，外資獲配新台幣230億元，約7.5億美元，其中一部分再投資，另一部分匯出，創造了匯市的美元需求。」

外資央行

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