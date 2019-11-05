台新證攜日商 打造年輕人投資專屬平台

台股近期表現亮眼，不過根據證交所投資人開戶統計數據顯示，30歲以下投資人開戶數，占比卻低於10%，業者從中看到這塊待開發的藍海，紛紛投入Fintech應用。

台新證券與日本最大的金融科技新創公司Finatext合作，今(5)日宣布雙方攜手打造的社群投資APP正式推出，讓用戶能夠發表自己的投資動態，同時也能自組社團分享投資標的，就是為了要社群吸引年輕投資人加入。