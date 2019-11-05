富邦華一銀擬發寶島債 金管會：還未收到申請
2019-11-05 19:23
經濟日報 記者葉憶如
／即時報導
兩岸企業峰會登場，強化兩岸金融合作，其中富邦華一銀行擬和大陸中信證券、中信建投證券等券商簽署戰略合作協議，將聯合發行人民幣10億元的「寶島債」，年底前在台灣發行，證期局副局長蔡麗玲今（5）日晚間表示，金管會目前還未接獲公司申請。
對於兩岸合作發行寶島債，蔡麗玲說，櫃買中心設立國際債，當然希望其愈來愈發達 ，寶島債有益市場發展，台灣是法制國家，金管會自然是樂觀其成。
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蔡麗玲說，以人民幣計價的寶島債是在櫃買中心掛牌交易的國際債券，目前只開放三類，包括陸資銀行（包括海外子行與分行）、台資銀行在大陸的子行、台灣上市櫃公司在大陸註冊的子公司（限編入合併報表者）可做為發行單位。蔡麗玲表示，富邦華一銀行屬於第二類，是富邦金在大陸子行。
據證期局統計，截至10月底為止，在櫃買中心發行流通的寶島債總計82檔，共528億元人民幣。此外證期局也統計，大陸地區政策性銀行、國有商業銀行或是股份制商業銀行來台發行寶島債已有共計17檔143億元人民幣。證期局官員表示，北富銀擬發寶島債，除了要獲中國大陸證監會核准後，在我國也要取得央行同，再跟櫃買中心申請，從同意到掛牌上市並不需要很長的時間。
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