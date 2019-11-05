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基富通好享退二部曲 推31檔基金手續費終身0.2%

2019-11-05 19:11經濟日報 記者張瀞文／即時報導

基富通平台為持續對更廣大的社會大眾傳達正確退休準備的理財觀念，延續好享退長期投資精神，因此再推出「好享退二部曲-享樂扣」定期定額活動，平台上31檔基金限時申購享終身申購手續費0.2%優惠，鼓勵投資人盡早透過定期定額、長期且紀律投資，展開理財規劃。

基富通平台上的「好享退」全民退休投資專案，首次申購扣款正式截止。統計至10月底為止，總計有超過4萬人申購好享退專案基金，每月總扣款金額超過3.5億元。基富通表示，好享退專案只是開始，也引起民眾對退休準備的關注。

基富通董事長林修銘指出，今年的「好享退」專案引起全民對退休準備議題的高度重視，專案獲得11萬民眾報名，其中完成在基富通開戶的民眾約有6萬多戶，參與專案扣款的人數則超過4萬戶。

林修銘說，從參與民眾的申購情況來看，許多民眾同時選購不只一檔產品，甚至同時選擇不同風險屬性的標的，因此總計的扣款筆數達75,947筆，平均每戶扣款1.85筆，平均每戶扣款金額8,530元，平均每筆扣款金額4,612元，且有高達64%的客戶年齡低於50歲以下，顯示民眾開始正視盡早以定期定額為退休準備的重要性。

退休

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