台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 /台北即時報導



台企銀（2834）總經理施建安今天一早即為媒體披露緋聞事件與官司，台企銀在傍晚常董會結束後發布正式新聞稿，強調施建安所涉個人事件，該行第一時間即進行瞭解，經當事人表示該報導與事實差異甚大；惟考量為免影響台企銀業務正常運作與發展，施建安已於下午常董會上口頭表達請辭之意。

台企銀新聞稿並強調，該行董事長黃博怡也在常董會上代表行方會中表達感謝施總經理於服務期間，對銀行所做的貢獻及努力。

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據悉，施建安在常董會上是直接說要請辭，但按照規章，施建安有權申請退休，另外，事件爆發後也引起部分揣測，是否施建安當初若不延任一年，此一官司和解後即不會曝光?