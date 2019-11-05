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權證避險交易稅降稅 本會期無望三讀

2019-11-05 17:51經濟日報 記者翁至威／即時報導

財政部原預計這個立法院會期推出四大修法，其中最受關注的是證交稅條例修法，將權證造市交易證交稅稅率從現行千分之3降至千分之1。不過財政部官員今（5）日表示，金管會提出的稅式支出報告仍須調整，加上本會期是預算會期又適逢選舉年，要趕在這會期三讀恐有難度。言下之意，權證造市交易證交稅降稅至少要等到明年新會期，才有機會送進立法院。

財政部今年8月提到，有機會在這會期提出證交稅條例修法，這項修法主要因應金管會及券商疾呼，希望針對權證造市交易證交稅調降稅率，自現行千分之3調降到千分之1，以活絡權證交易市場，降低券商造市成本。

據金管會評估，降稅後權證交易金額可望擴增為現在的2.48倍，有助活絡市場。

但目前修法進度較為落後，財政部對於金管會稅式支出仍有意見，仍需調整才能送行政院，更遑論送立院審議，權證造市交易證交稅降稅本會期恐怕無望三讀。

證交稅金管會

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