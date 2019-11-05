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群益金鼎證券資產轉換T+0合約 正式進沙盒實驗

2019-11-05 17:25經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

群益金鼎證券『資產轉換T+0合約』已獲金管會准許進入金融監理沙盒實驗，預計在監理沙盒實驗一年。期望在未來能提供客戶資產轉換「T+0天」的新商業服務模式，大幅縮短資金流時間差，協助客戶資產快速轉換並掌握投資機會。

群益金鼎證券從客戶便利性及得利性來思考提升客戶投資的時間價值。利用T+0合約的機制解決「在途款」的問題，讓客戶賣完基金後，且管控適當風險比例，即可進行股票交易（反之亦然），而無需等錢進銀行後才能交易（目前境內基金要四天，境外基金要七天甚至更長）。

群益金鼎證券表示，期待資金流通法規更靈活，如此，以T+0合約管控風險，讓客戶資金應用更活絡，市場流通更便利。投資人只要透過APP下單，確認身分、交易憑證、交易商品價位等。合約成立後，兩資產即可在當天完成轉換，達到資產轉換「T+0天」的新商業服務模式，大幅縮短資金流時間差，協助客戶資產快速轉換並掌握投資機會。

群益金鼎證券總經理賈中道表示：「未來兩金融市場間資產轉換將不再受限交割時差，不僅提升投資策略靈活度，更活絡市場運作效率，協助客戶進行資產快速轉換。」

過往金融市場商品轉換效率不佳，舉例來說：客戶持有某檔基金，晚間得知川普對某手機廠商延後課稅，將激勵供應鏈廠商股價。因此隔天（T日）客戶贖回基金，並希望以贖回款買入供應鏈廠商股票，但由於基金贖回款需於T+N日才交割入帳，無法在同一天完成兩資產（基金換股票）轉換，交割時差將導致投資人錯失投資機會。然而透過『資產轉換T+0合約』則可在同一天完成兩資產轉換，解決客戶資產轉換時間差的痛點。

群益金融集團秉持以「群眾利益」為優先，在資本市場中做出貢獻，期許透過監理沙盒完成『資產轉換T+0合約』實驗，提供超越客戶期望的高附加價值金融服務，因應全球風險性資產市場動盪，提升資產配置及風險管理之運作效率。

群益手機廠金管會

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