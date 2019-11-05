台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



台灣企銀總經理施建安今（5）日驚傳與公司員工張女有曖昧關係，遭張女丈夫提告妨礙家庭，最後因撤告，台北地檢署做出不起訴處分。財政部次長阮清華對此表示，私人事務不涉及公務，公股代表除了需重視公務以外，也要重視私德，維護公股形象，因此私生活需更加謹慎；會了解實際狀況，若屬實，做出妥適處理。

身為老彰銀人的施建安，從外表上完全看不出他已65歲，在彰銀服務時，具有豐富的海內外經驗，名列「彰銀四公子」，除了業務能力極強外，對人也毫無架子，待人和善、親切。

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盡心盡力為銀行發展業務的施建安，2015年升任彰銀總座一職，於去年3月轉任台企銀總座，一接掌台企銀後，讓台企銀的業務突飛猛進，今年因年滿65歲，受到重用延聘一年至明年7月底。

如今，施建安陷入桃色風波，外傳有可能提前去職。對此，阮清華表示，「不方便多說，會了解實際狀況，若真屬實，會妥適處理。」阮清華強調，作為公股代表，除了公務上需嚴謹外，也要重視私德，維護公股形象。

妥適處理是解任還是調職？阮清華說，「都有可能。」還是要看實際狀況，若屬實，一定會做妥適處理。