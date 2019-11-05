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新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16經濟日報 記者陳美君／即時報導

新台幣匯率5日升值3.4分，收在30.371元。 本報系資料庫
新台幣匯率5日升值3.4分，收在30.371元。 本報系資料庫
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台北股匯雙漲，新台幣匯率今（5）日升值3.4分，收在30.371元，為逾一年四個月新高，台北外匯經紀公司成交量8.14億美元。

台北匯市今日走勢升貶互見，盤中最高30.33元，最低30.425元。

匯銀主管指出，外資持續加碼台股，台股今日開高走高，終場收在11,644.03點作收，上漲87.18點，成交量1,528.02億元；三大法人買超169.95億元。其中，外資及陸資買超131.56億元，已連17日買超台股。

台股台幣匯率

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