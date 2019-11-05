多元支付串會員經營 小七OPEN錢包導入icash Pay
統一超（2912）打造「熟客生態圈」，7-ELEVEN的OPEN錢包以可介接支付工具與會員點數系統為概念，繼第一階段綁定信用卡後，第二階段則瞄準未持有信用卡的消費者，自明日起與愛金卡公司合作，於OPEN錢包導入「icash Pay」，只要年滿20歲，憑1張身分證就可開通電子支付帳戶，也可再綁定中國信託銀行或第一銀行金融帳戶進行交易，使用OPEN錢包更可快速累點，點數還可當成現金抵用。
非現金支付工具百花齊放，其中電子支付更是其中顯學。根據金管會統計，台灣使用電子支付人數已達588萬人，年增高達67.05%，且消費與儲值金額，持續創新高。且政府也積極推動非現金支付使用率，希望在2020年底達成非現金支付占民間消費比重達52%的目標。
看好電子支付市場，統一超旗下愛金卡公司今9月份已向金管會申請獲准，成為可兼營電子支付的電子票證公司，推出儲值、支付、轉帳皆可通的icash Pay，在集團資源整合優勢下，將7-ELEVEN 「OPEN錢包」與「icash Pay」串接，並納入具備多元累點、可跨通路使用的OPEN POINT會員點數機制，提供「支付」與「通路點數機制」雙重功能的電子錢包，要讓消費者從顧客變常客、常客變熟客。
此外， OPEN錢包自9月底擴大可在「高雄夢時代」及「聖德科斯」使用，在集團整合綜效下，未來OPEN錢包將會持續擴大在集團內各通路使用，並進一步將會與非集團內通路合作，讓熟客生態圈壯大。
7-ELEVEN表示，自去年底推出可累點、點折現的「OPEN錢包」，今年再推動多元支付累點機制，不僅迅速擴大OPEN POINT會員達600萬名，並推升OPEN錢包使用率；為了滿足更多消費者非現金支付的需求，OPEN錢包導入「icash Pay」電子支付帳戶功能，預估將吸引無信用卡的學生族、社會新鮮人加入使用行列，帶動OPEN錢包綁定人次再成長30%。
根據7-ELEVEN內部資料分析，非現金支付占比已提升至21.6%，其中行動支付條碼刷的成長率最高，達4.2%，而行動支付條碼刷支付工具中，OPEN錢包排名第三，每3個行動支付使用者中就有1位消費者使用OPEN錢包。
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