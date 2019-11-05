沃旭為蓋離岸風電 在台發行120億元綠色債券

2019-11-05 13:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



沃旭丹麥（Ørsted A/S）今（5）日宣布，將發行新台幣計價綠色優先無擔保債券，此舉是沃旭為了在台灣離岸風電產業的重大投資而籌集綠色融資，也是沃旭首次在台灣市場發行新台幣債券。

沃旭這是發行綠債，是以法國巴黎銀行及台灣銀行擔任本次綠債發行統籌主辦銀行，中國信託商業銀行及德意志銀行為共同主辦銀行。

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沃旭表示，這次預計發行兩檔綠色優先無擔保債券，發行年期分別為7年和15年，根據市場情況，總發行面額最高為新台幣120億元。這次綠色優先無擔保債券的最終發行總額和定價將在市場詢價過程結束後決定。

沃旭表示，這次債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司，並依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫（Euro medium-term note programme, EMTN），由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評（標準普爾的子公司）twAA台灣信用評級以適用其在台灣之債券發行。

沃旭表示，這次綠色債券將依據沃旭的「綠色金融框架」發行，該框架已獲得CICERO之第二意見second opinion評級為Dark Green（https://orsted.com/en/Investors/Debt/Green-Financing）。

沃旭丹麥獲得穆迪（Moodys）評等為展望穩定Baa1，獲得標準普爾（Standard＆Poors）評等為BBB +展望穩定，獲得惠譽（Fitch）評等為BBB +展望穩定。