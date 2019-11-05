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聰明投資 國泰投信：首選美元資產

2019-11-05 12:33經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美中貿易戰和脫歐談判不約而同取得進展，市場對美國經濟陷入衰退的疑慮減輕，美國市場烏雲漸散，陽光初現。著眼於此，國泰投信認為，聰明投資首選美元資產，於今（5）日推出基金及ETF共二檔，包括收益穩健的多重收益平衡基金，及適合資金短期停泊的美國短期公債ETF。

彭博資料指出，美國2019年第3季GDP季增年率初值為1.9%，高於預期之1.6%，其中商品消費連二季表現強勁，消費穩固，持續為經濟成長提供動能，也顯示消費者對未來經濟展望尚稱穩定，並且帶動企業獲利持續成長。

根據路孚特（Refinitiv）報告顯示，美國大型企業2020年預估企業獲利成長將達10.6%。債市方面，資金穩定淨流入美國投資級公司債，目前收益率約在3.0%至3.2%，債息收益具投資吸引力。整體看來，美國市場股債展望俱佳，國泰美國多重收益平衡基金具備平衡型基金進可攻退可守優勢，是值得長期持有投資標的。

另一方面，國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇指出，投資標的多元及分散同樣是現階段投資應考量的方向，多重收益資產由於涵蓋股票、債券，而且美國多重收益平衡資產配置的報酬率與全球股市相近，但波動明顯低於全球股市，適合做為核心資產配置。

有短期資金停泊需求的投資人，則可選擇以美國短期公債指數為追蹤標的國泰US短期公債ETF（00865B），經理人鄭立誠表示，過去全球經濟幾次發生系統性風險來看，美元資產展現最佳抗震力，如今雖然看似烏雲飄散，但黑天鵝何時來誰也不知道。

因此，投資應做好兩手準備，美元短期公債ETF風險低，兼顧收益，加上具備ETF低手續費優勢，最適合做為短期投資標的，市場不明朗時先進行資金短期停泊，一旦市場好轉訊號出現，可以快速轉進好標的。

資料來源：國泰投信
資料來源：國泰投信
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