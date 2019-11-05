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男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

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富邦擬真平台 推長達半年抽獎活動

2019-11-05 10:26經濟日報 記者王皓正／即時報導

台灣證券交易即將於2020年3月23日起實施盤中全面逐筆交易，不同於過去投資人的交易方式，所謂的「逐筆交易」就是隨到隨撮合，可以立即成交、不用等待，不像現在集合競價，每5秒撮合一次，因為逐筆交易的特性是隨到隨撮合，因此一筆委託可能瞬間產生多個成交價格。為讓投資人在制度上線前熟悉逐筆交易撮合方式、新式委託種類，以及資訊揭示之頻率，富邦證券特別在富邦e01與富邦e+電腦及手機版推出「富邦擬真平台」，讓投資人可以在交易日盤後14:30-17:00時段進行模擬交易，搶先體驗逐筆交易的速度感及多元委託方式。

即日起至2020年3月22日止推出長達半年的抽獎活動，只要當日成交任一筆台股，並透過富邦擬真平台成交三筆不同種類新式委託（限價IOC、限價FOK、市價IOC、市價FOK、市價ROD），就可以抽Dyson空氣清淨機、GoPro、掃地機器人、AirPods二代等多項豐富大獎，只要投資人透過富邦擬真平台成交新式委託及台股成交的天數愈多，中獎機率越高，本抽獎活動詳細內容及活動限制請詳https://www.fubon.com/securities/continuous-trading/index.html#section-event1。參加富邦證券「擬真體驗獎不完」活動，還可以好事成雙、同步參加證交所舉辦之「好禮週週抽」，讓投資人每天定期上富邦擬真平台成為一種習慣，富邦證券更特別拍攝富邦e01與富邦e+操作影片，讓投資人可以跟著影片循序漸進，體驗逐筆交易的各式嶄新功能。

台股逐筆交易上線，除了增加多項委託種類，新制在撮合速度上，將原本盤中的「每五秒一撮」的集合競價改為「隨到隨撮」，逐筆交易未來將有6種委託單，大致分為3類︰包括ROD委託（市價/限價當日有效），就是所謂「當日有效單」，只要投資人掛出委託後，當日一直到收盤都是有效的；至於IOC委託（市價/限價立即成交或取消），是「立即成交否則取消」的意思，就是掛出委託單當下，允許部份成交，殘餘委託不會留存，需要再重新委託；而FOK委託（市價/限價全部成交或取消）則是「立即全部成交否則取消」，在掛單當下，市場上必須有足夠的委託單可以成交，否則全部刪單。與現行的集合競價制度大不相同，因此，投資人可透過富邦證券所提供的擬真平台註冊並體驗下單，熟悉ROD、IOC和FOK等各種新式委託的下單方式及了解其差異，進而調整自身的看盤及交易習慣。

富邦證券擬真平台有四大特色：第一、投資人透過現有交易系統申請擬真平台帳號，就能直接進行模擬交易，體驗逐筆交易新制的環境；第二、富邦證券擬真平台提供完整體驗，涵蓋2020年3月23日起實施之全部新種委託，讓投資人能搶先嘗試各種委託單的策略運用﹔第三、為突破投資人適應新介面的門檻，富邦證券擬真平台操作方式與原富邦e01及富邦e+均相同，投資人可依原本的操作習慣進行虛擬下單；第四、以往證券委託單只能改量或刪單重新委託，新制開始實施後，可以更改盤中未成交的ROD限價委託單的價格。

富邦台股機器人

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