富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 國內最多

2019-11-05 10:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／即時報導



富邦金控旗下4家子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券，今年再度榮獲「運動企業認證」！加上富邦金控及富邦育樂公司2018年已二度榮獲認證，總計富邦目前共有6個公司同獲認證，為目前國內擁有最多「運動企業認證」標章的企業！印證富邦具體實踐「正向的力量」品牌精神。

教育部體育署為鼓勵企業積極推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工之企業社會責任，並協同企業力量支持運動產業之發展，以彰顯企業之健康人力資源與品牌價值，自2016年起推動「運動企業認證」，每次認證擁有2年效期。而富邦金控及其5家子公司至今皆已二度榮獲認證！在目前擁有效期內認證的163家企業中(2018及2019年)，富邦就佔了6席，高居國內各家企業之首，由此可見富邦對台灣體育推動之用心投入。

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富邦金控董事長蔡明興表示，推廣體育帶動國人健康運動風氣，與富邦品牌精神「正向的力量」不謀而合，因此富邦長期以來致力於體育相關活動的推展！對內積極推廣員工運動風氣，塑造健康職場環境；對外則贊助各項大型國內外賽事舉辦，如「富邦長春公開賽」、「臺北馬拉松」、「富邦盃少棒邀請賽」、「富邦U18明日之星大賽」等，同時致力於菁英選手培育，期許這些選手能在國際上發光發熱，讓世界看見台灣，如今年甫在4月奪下PGA巡迴賽傳承盃冠軍的旅美高球好手潘政琮、為台灣摘下多面舉重金牌的世界女子舉重紀錄保持人郭婞淳等。

蔡明興指出，除了贊助舉辦大型運動賽事及培育菁英選手外，在職業運動賽事領域，富邦也沒有缺席！富邦金控是目前台灣唯一同時擁有職棒(富邦悍將)及職籃(臺北富邦勇士)兩大職業球隊的企業，另外，富邦在進軍職棒之前即長期贊助富邦公牛成棒隊，至今已長達27年，在在顯示富邦以具體行動落實支持運動的決心。而富邦金控推廣體育活動的作為也獲得各方肯定，除了「運動企業認證」外，更屢獲教育部體育署「體育推手奬」肯定。

除了金控積極推廣體育活動，富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險及富邦證券等四大子公司也積極響應，齊心實踐富邦「正向的力量」品牌精神。富邦人壽深耕台灣籃球運動，除了舉辦專業級籃球聯賽「富邦人壽UBA大專籃球聯賽」，連兩年掀起「萬人攻蛋」熱潮外，更舉辦「富邦人壽勇士系際盃籃球賽」鼓勵青年球員追夢。此外，亦向下扎根高中基層籃球，舉辦「台北市松山盃國際城市高中男子籃球邀請賽」，提供年輕球員國際舞台，推升國內球員競爭力。

北富銀除贊助多項運動賽事，並將運動文化推及客戶，打造了兩大運動主題分行：新莊悍將主題分行及瑞湖勇士分行，讓客戶至分行辦理業務同時也能感受到親身體驗棒球及籃球的魅力。同時，亦致力於健康職場文化，打造百坪員工專屬健身中心，提供專業教練指導及多樣化運動課程，家庭日更與運動結合，創下6,000名員工及眷屬一起挺進球場觀賽紀錄，不僅凝聚員工向心力，更展現旺盛的企業活力。

富邦產險致力於打造友善幸福的職場環境，將每周三及每個月第一個周五訂為「幸福家庭日」，鼓勵同仁準時下班，安排更多個人及陪伴家人的時光，讓工作與健康生活之間取得最好的平衡，推出以來獲得同仁們廣大的迴響。同時，提供社團補助鼓勵同仁自發成立運動社團、提供免費運動空間、舉辦健康講座並提供免費運動賽事觀賽票券等，鼓勵同仁多多參與運動，進而增進身心靈健康。

富邦證券積極力挺國內職棒發展，已連續兩年攜手富邦悍將舉辦「G!POP流行音樂節」主題日，請到伍佰、蕭煌奇等超強卡司進行賽後演唱，號召民眾用行動支持國內棒球，至今已成功吸引逾3.3萬名觀眾進場，成效卓著。同時，除了持續舉辦相關體育活動、比賽，邀請同仁及眷屬一起運動健身外；富邦證券更已連續12年舉辦「富邦證券桌球聯誼賽」，每屆賽事皆邀請主管機關、公會同業等團體參賽，進而帶動金融界運動風氣！

未來富邦金控與旗下子公司將持續推廣健康運動，對內守護員工健康，營造公司運動風氣及打造健康職場典範；對外將持續贊助主辦各類體育賽事、培育菁英選手並積極經營富邦悍將及富邦勇士隊，厚植台灣與國際接軌的重要軟實力！