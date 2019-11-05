學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元
2019-11-05 09:42
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
學貸免息話題延燒。根據台灣銀行提供的資料，截至今年10月，就學貸款餘額為1,319億元，戶數為66.5萬戶，逾放比率為0.57%；台銀主管指出，自就學貸款開辦起至去年12月底為止，呆帳餘額為11.8億元。
教育部資料顯示，高中以上學校學生就學貸款，2017年申貸人次（上下學期合計）為48.88萬，申貸金額為203.62億元，利息補助24.33億元，貸款利率為1.15%。
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如果學子還款有困難，銀行也採取各項緩繳措施。台銀表示，以低收入戶男大學生為例，畢業之後滿一年，加退伍後滿一年，加上低收入戶可申請緩繳四年，加自付利息緩徵四年，「本金」部分最長可緩繳十年。
就學貸款可申貸項目共有八項，包括學雜費、實習費、書籍費、住宿費、生活費、學生團體保險費、海外研修費，以及電腦及網路通訊使用費等。
在生活費部分，具低收入戶資格者，每學期上限為4萬元，中低收入戶資格者，每學期上限2萬元。
台銀表示，在免繳利息期間，家庭年收入為新台幣114萬元以下者，在學期間由各主管機關（教育部、六都、國防部）負擔全額利息，畢業後以上述低收入戶男大學生為例，「免繳利息」期間為畢業後滿一年，加退伍後滿一年，加低收入戶可申請緩繳四年，共計六年。
國內目前共有四家銀行辦理就學貸款，包括台灣銀行、台北富邦銀行、高雄銀行與土地銀行，其中以台銀市占率82.66%為最高，其次為台北富邦的14.13%，高雄銀行3.04%，土地銀行0.17%。
銀行主管說明，教育部是依行政區域指定承貸銀行，其中，台北富邦銀為台北市地區的學校，高雄銀行為高雄市地區學校（有例外），土地銀行為高雄大學，台澎金馬地區除上述學校外，其餘皆由台銀承辦。
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