親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

鴻海早盤一度衝90元 郭台銘個人持股市值10月迄今增逾230億

男童為何墜橋？全台護欄1大盲點 出遊護兒必學3招

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42經濟日報 記者陳美君／即時報導

台銀主管指出，自就學貸款開辦起至去年12月底為止，呆帳餘額為11.8億元。圖為台...
台銀主管指出，自就學貸款開辦起至去年12月底為止，呆帳餘額為11.8億元。圖為台灣銀行基隆分行設置「基隆市行動戶政所」，幫學生辦就學貸款情形。記者游明煌／攝影
分享

學貸免息話題延燒。根據台灣銀行提供的資料，截至今年10月，就學貸款餘額為1,319億元，戶數為66.5萬戶，逾放比率為0.57%；台銀主管指出，自就學貸款開辦起至去年12月底為止，呆帳餘額為11.8億元。

教育部資料顯示，高中以上學校學生就學貸款，2017年申貸人次（上下學期合計）為48.88萬，申貸金額為203.62億元，利息補助24.33億元，貸款利率為1.15%。

如果學子還款有困難，銀行也採取各項緩繳措施。台銀表示，以低收入戶男大學生為例，畢業之後滿一年，加退伍後滿一年，加上低收入戶可申請緩繳四年，加自付利息緩徵四年，「本金」部分最長可緩繳十年。

就學貸款可申貸項目共有八項，包括學雜費、實習費、書籍費、住宿費、生活費、學生團體保險費、海外研修費，以及電腦及網路通訊使用費等。

在生活費部分，具低收入戶資格者，每學期上限為4萬元，中低收入戶資格者，每學期上限2萬元。

台銀表示，在免繳利息期間，家庭年收入為新台幣114萬元以下者，在學期間由各主管機關（教育部、六都、國防部）負擔全額利息，畢業後以上述低收入戶男大學生為例，「免繳利息」期間為畢業後滿一年，加退伍後滿一年，加低收入戶可申請緩繳四年，共計六年。

國內目前共有四家銀行辦理就學貸款，包括台灣銀行、台北富邦銀行、高雄銀行與土地銀行，其中以台銀市占率82.66%為最高，其次為台北富邦的14.13%，高雄銀行3.04%，土地銀行0.17%。

銀行主管說明，教育部是依行政區域指定承貸銀行，其中，台北富邦銀為台北市地區的學校，高雄銀行為高雄市地區學校（有例外），土地銀行為高雄大學，台澎金馬地區除上述學校外，其餘皆由台銀承辦。

低收入戶學貸台灣銀行

相關新聞

街口、LINE Pay互相轉帳再等等 明年立院再審

2019-11-04 23:23

金價看漲 未來六個月預測至1,600美元

2019-11-04 23:21

富邦擬真平台 推長達半年抽獎活動

2019-11-05 10:26

富邦6家公司同獲「運動企業認證」標章 國內最多

2019-11-05 10:16

沃旭首度在台灣發綠債 規模上看120億

2019-11-05 09:47

金融座談巡迴系列／顧立雄：推動FinTech 實現普惠金融

2019-11-05 00:31

金融座談巡迴系列／許璋瑤：培育專才 拚向下扎根

2019-11-05 00:30

金融座談巡迴系列／陳冲：變與不變 純網銀關鍵

2019-11-05 00:30

金融座談巡迴系列／陳昇瑋：政府資訊串聯 應加速

2019-11-05 00:29

金融座談巡迴系列／顧立雄：金融創新 要以穩定為根基

2019-11-05 00:29

中信銀 挺中華棒球隊

2019-11-05 00:28

華銀 獲運動企業認證

2019-11-05 00:28

台銀 設資安應變小組

2019-11-05 00:28

台壽 關注高齡化社會

2019-11-05 00:27

企業OBU開戶 三階段鬆綁

2019-11-05 00:15

台幣強升 攀近一年半高點

2019-11-04 23:57

鬆綁OBU吸台商資金回流 第一階段無需修法

2019-11-04 23:37

富邦旗下6公司 獲運動企業認證

2019-11-04 23:32

雅虎刮刮樂全球首發 這位董座透露哥哥最開心

2019-11-04 14:57

民間公司告華銀侵權 明日開庭

2019-11-04 14:26

台灣人壽攜手銀享全球 亞洲區最佳長壽方案出爐

2019-11-04 12:48

央行主辦SEACEN場外監控課程 助維繫金融穩定

2019-11-04 12:39

新竹公益嘉年華 元富證設攤響應

2019-11-04 12:17

UBI車險削價競爭踩紅線 保險局：先檢討理賠因子

2019-11-04 11:50

定存族怕台灣跟進Fed降息讓荷包縮水？央行葫蘆裡賣的可能是「這4個字」

2019-11-04 11:38

第一金證券董事長葉光章獲頒金商獎優良商人獎

2019-11-04 11:23

街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20

國泰證券數位轉型 打造開放式敏捷辦公環境

2019-11-04 11:15

獨董協會鬧雙胞 顧立雄回：金管會不是主管機關

2019-11-04 10:11
看更多

熱門文章

雲端三雄訂單洗牌 廣達勝出

2019-11-04 23:33

南科三期開發受挫 黃偉哲：擔心台積電跑掉打破碗公

2019-11-04 11:35

限時限量！11%高利美元定存又來了

2019-11-04 12:26

張忠謀疾呼：留心AI衝擊帶來失業、貧富差距問題

2019-11-05 00:07

AirPods Pro追單 台系鏈大補

2019-11-04 23:30

離岸風場進補 世紀鋼再拿下一案

2019-11-04 19:11

通路大戰新風暴再起！全聯推出線上購左打電商右攻超商

2019-11-04 13:14

企業OBU開戶 三階段鬆綁

2019-11-05 00:15

AirPods Pro賣到缺貨 供應鏈第4季添動能

2019-11-04 14:34

民間公司告華銀侵權 明日開庭

2019-11-04 14:26

美方要求台灣限制台積電出口華為 台積電：無此事

2019-11-04 10:51

南山壽新推二代健檢外溢保單 三天賣破5,000張

2019-11-04 15:43

UA再下修全年財測 台系鏈：訂單不受影響

2019-11-05 00:53

MLCC撥雲見日 被動元件雙雄暖

2019-11-04 14:34

台幣強升 攀近一年半高點

2019-11-04 23:57

舊照曝光...宣明智父子檔 孩子王的教育沒規範

2019-11-05 01:10

怕被勞檢開罰？這招讓勞檢員找問題還免開罰

2019-11-04 11:16

中火減煤 台電：中部地區用電已不平衡

2019-11-04 14:34

南港世界明珠打造未來都市雛型 驚動Discovery

2019-11-04 17:34

郭明錤：明年SLP、CCL價估升逾15%

2019-11-04 14:34

鋼市拐點 下季將擺脫低迷

2019-11-04 23:36

街口、LINE Pay互相轉帳再等等 明年立院再審

2019-11-04 23:23

股匯雙漲！新台幣升7.4分收30.405元、逾一年三個月新高

2019-11-04 16:38

學貸免息爭議 台銀學貸累計呆帳餘額11.8億元

2019-11-05 09:42

AirPods系列明年出貨量拚倍增

2019-11-04 14:34

伺服器代工毛利相對高 兵家必爭

2019-11-04 23:29

全聯強攻電商 三招搶市

2019-11-05 00:18

越來越熱！境外資金專法申請匯回金額突破200億元

2019-11-04 15:12

市售筆電抽檢 20件受測品6件不合格

2019-11-04 13:16

勞動事件法明年上路 9大突破護勞權

2019-11-04 14:34

一周期30年 謝金河：台灣正在轉折的大運上

2019-11-05 09:49

Garmin攜SCOR進軍保險科技 首波與南山人壽合作

2019-11-04 18:53

AirPods Pro供不應求 美中發貨日期延長至2-3周

2019-11-04 11:47

街口與LINE Pay互轉帳 這立法會期恐怕難過關

2019-11-04 11:20

中火空污、水污 台中立委要求4機組除役

2019-11-04 12:32

高雄實價登錄逾5,000萬元最貴豪宅 京城占一半

2019-11-04 18:03

雙11買基金空前優惠 單筆與定期定額全部0手續費

2019-11-04 19:11

查光棍節低報通關 顧立雄：信用卡交易資料送財部

2019-11-04 14:34

雅虎刮刮樂全球首發 這位董座透露哥哥最開心

2019-11-04 14:57

兩類土地交易 恐課贈與稅

2019-11-04 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top