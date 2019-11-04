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京城銀受惠投資收益 前十月獲利yoy衰退幅度大幅縮小

2019-11-04 23:53經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

京城銀行（2809）公布自結10月單月稅後純益3.88億元，比前月成長，累計前十月稅後純益24.15億元，累計每股稅後純益（EPS）2.12元。累計獲利比去年同期的衰退幅度，從超過四成大幅縮小至約22%左右。

京城銀指出，10月整體營運在利息及手續費收入穩定貢獻收益，以及投資收益增加帶動下穩健成長，再加上去年10月時因全球股災衝擊，造成京城銀去年10月單月因股災導致帳面評價損失大增因而出現單月虧損，因此在今年10月獲利穩健與投資收益增加等因素下，累計前十月獲利比起去年同期衰退的幅度，大幅縮小。

京城銀今年來獲利始終處於比去年同期衰退，主因企金業務踩雷，增提大同集團旗下綠能的呆帳損失，侵蝕獲利所致。不過，本業與財務投資收益表現穩健，使得京城銀的獲利表現漸入佳境。

京城銀行股災綠能

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